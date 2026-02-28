Lussania Víquez confiesa que lo que vivió luego de ser despedida de Repretel: esto fue lo que dijo

La querida locutora y expresentadora del programa Las historias, Lussania Víquez, dio a conocer una situación que vivió luego de ser despedida de Repretel.

“¿Alguna vez han sentido que tienen muchísimo potencial, pero les da miedo hablar, les da miedo exponerse o mostrarse? A mí me pasó muchísimas veces; de hecho, después de que salí de la televisión, tras 13 años, por un momento sentí que había perdido mi espacio”, expresó la presentadora en uno de sus videos.

Víquez reconoció que su poder “no era el canal, no era la escenografía, no era el productor y no era la cámara”, dijo; más bien, cayó en cuenta de que toda su fuerza provenía de sí misma y de la confianza con que se proyecta.

Aunque el video se trataba en su mayoría del anuncio de un curso, reveló esos detalles de su despido de Repretel,sucedido en abril del 2025, debido a que pasó por “un periodo de transformación”.

Víquez suele hablar de sus experiencias personales como madre y otras relacionadas con su campo profesional.