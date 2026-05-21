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Luis Miguel enfrenta una polémica con extrabajadora: mujer busca cobrar una liquidación tras 25 años de trabajo

Edith Sánchez afirma que el astro de la música latinoamericana la despidió sin razón, luego de que ella fue diagnosticada con cáncer

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Por Jessica Rojas Ch.
Luis Miguel
Según las declaraciones de la mujer, ella trabajó con Luis Miguel durante 25 años y el artista la despidió sin justificación. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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