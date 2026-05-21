Luis Miguel enfrenta una polémica con extrabajadora: mujer busca cobrar una liquidación tras 25 años de trabajo

Según las declaraciones de la mujer, ella trabajó con Luis Miguel durante 25 años y el artista la despidió sin justificación.

En medio de rumores por una supuesta situación delicada de salud, que aún no se ha confirmado, el cantante mexicano Luis Miguel enfrenta una polémica protagonizada por una mujer que trabajó durante 25 años con él y quien pide una indemnización tras ser despedida, según ella, sin justificación.

De acuerdo con una publicación del medio El País de España, que replicaron otros sitios informativos como Univisión y La Vanguardia, Edith Sánchez Huerta asegura que fue asistente personal del artista y que este la despidió sin darle explicaciones y, mucho menos, una liquidación económica.

Sánchez explicó al diario español que trabajaba con el intérprete de La incondicional desde 1978 y que desde entonces fomentaron una relación muy fuerte, tanto que el cantante la consideraba como una madre. Sin embargo, fue contratada por recomendación y nunca firmó un contrato laboral ni tampoco fue inscrita como trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó El País.

Por estos motivos, según el diario español, la mujer nunca tuvo derecho a vacaciones; incluso, por su trabajo extenso con el artista, no se casó ni tuvo hijos.

Sánchez manifestó que acompañó a Luis Miguel por diferentes giras musicales, siendo una persona de su entera confianza.

Según Edith Sánchez, ella trabajó con Luis Miguel desde 1978. Narró que el artista la trataba como a una madre. (Archivo)

Iniciando el año 2007, la mujer se enfrentó por primera vez al cáncer y aunque recibió apoyo del artista, poco tiempo después fue despedida.

En el 2017, cuando la enfermedad regresó, ella trató de contactar al cantante para que le cancelara el monto de la indemnización. “Le mandé un mensaje personal de que necesitaba que me pagaran lo que tenía pendiente. No me contestó nada y me bloqueó”, contó la mujer.

Según afirmó, Luis Miguel le pagaba cerca de $1.500 (unos ¢680.000). “Una miseria”, calificó Sánchez el monto.

Con el paso de los años, la mujer recibió un pago de $30.000 que se le debía por un año de trabajo. Más adelante, un abogado de Luis Miguel le ofreció $50.000 como indemnización, lo que ella no aceptó.

Actualmente espera llegar a un acuerdo con el cantante, aunque no ha presentado una demanda formal. “Yo tenía la esperanza de que él reaccionara. Además, no quería ser yo la que causara un problema así”, aseguró.

El equipo de El País se comunicó con el grupo de trabajo de Luis Miguel, pero declinaron referirse al tema.