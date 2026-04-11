Lucho Barahona es el dedicado de un festival de teatro que llenará a Costa Rica de arte, emoción y muchas obras

Del 10 al 19 de abril, el Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica presentará más de 20 puestas en escena.

Más de 20 espectáculos teatrales de compañías costarricenses e internacionales serán parte del Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica 2026, que se realiza desde el 10 hasta el 19 de abril en nuestro país. La extensa programación reúne a propuestas que apuestan por el encuentro, la reflexión y la circulación artística.

Las actividades incluyen obras, charlas, conversatorios y espacios formativos con compañías provenientes de España, Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

“Este festival abre un espacio fundamental para el encuentro entre culturas y reafirma el papel del teatro en la vida pública. Costa Rica fortalece su escena y se proyecta como un punto de diálogo para Iberoamérica, donde el arte se vive como un derecho y como un espacio de encuentro para todas las personas”, destacó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, en un comunicado de prensa.

Esta es la primera edición del festival y está dedicada al actor, director y formador Lucho Barahona, figura clave en el desarrollo del teatro costarricense.

“Su trabajo dejó una huella profunda en la formación de generaciones de artistas y en la consolidación de procesos escénicos en el país, aportando una visión comprometida con el arte como herramienta de pensamiento, sensibilidad y transformación social”, agregó el comunicado.

Programación variada y para todos los gustos

El Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica incluye montajes que abordan distintas estéticas, lenguajes y públicos. En la agenda destacan puestas en escena como Piedra a piedra (España), El brote (Argentina), El lugar del otro (Colombia), Zombi manifiesto (Uruguay), así como producciones costarricenses como La mujer y el esqueleto, Mi hijo solo camina un poco más lento y Prohibido suicidarse en primavera.

El artista Lucho Barahona es el dedicado del Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica 2026. El actor, director y maestro falleció en enero de este año. (José Cordero/Archivo)

Las funciones serán en el teatro Melico Salazar, Teatro de la Aduana Alberto Cañas, Teatro Nacional, Teatro 1887, Teatro de la Danza y Teatro La Villa.

Fuera de las tablas, la programación tendrá también espacios de diálogo y formación abiertos al público, explicó el MCJ. Entre ellos destacan La semilla del sur: vida de Lucho Barahona y el encuentro Malayerba, una vida de teatro latinoamericano. También se ofrecerán charlas sobre temas relacionados al teatro, como derechos de autor, gestión teatral e internacionalización de las artes escénicas.

Las entradas para los espectáculos tienen un costo de ¢8.000 (general) y ¢4.000 (estudiantes, personas adultas mayores y beneficiarios del programa Brete); en el caso de los usuarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), tendrán acceso gratis. Las funciones en el Teatro La Villa, también son gratis, pero se debe reservar el espacio.

Los tiquetes están disponibles en el sitio boleteria.teatromelico.go.cr. La agenda completa se puede consultar en mcj.pub.foliopublish.com/BxDRg1M92kKuEmQURhLahA/.