Viva

Lucho Barahona es el dedicado de un festival de teatro que llenará a Costa Rica de arte, emoción y muchas obras

El Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica 2026 se realiza del 10 al 19 de abril en diferentes teatros de nuestro país.

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica
Del 10 al 19 de abril, el Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica presentará más de 20 puestas en escena. (Cortesía MCJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival Iberoamérica TeatralTeatroTeatro costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.