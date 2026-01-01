Los videojuegos más esperados de 2026: acción, terror y exploración marcarán el año gamer

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria de los videojuegos, gracias al regreso de franquicias consolidadas y la llegada de nuevas apuestas narrativas. Acción, terror y rol japonés dominan un calendario que se distribuirá entre PC, PlayStation 5, Xbox Series y la nueva Nintendo Switch 2.

Los estudios desarrolladores apuestan por historias más profundas, mundos abiertos de mayor escala y experiencias que combinan exploración, combate y decisiones del jugador. Estos son algunos de los títulos que concentran mayor expectativa para el próximo año.

Grand Theft Auto VI

La nueva entrega de 'Grand Theft Auto VI' expande el mapa de Vice City con zonas rurales y costeras que no habían aparecido en juegos anteriores de la saga. (Rockstar Games/Rockstar Games)

Rockstar Games traslada su nueva entrega a Vice City, donde la historia sigue a Jason y Lucia, dos personajes atrapados en una red criminal que se extiende por el estado ficticio de Leonida. La trama gira en torno a un golpe fallido que los obliga a depender el uno del otro para sobrevivir en un entorno marcado por la violencia y la corrupción.

El juego mantiene la estructura de mundo abierto de la saga, con énfasis en la narrativa y en la exploración urbana. El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series.

Resident Evil: Requiem

Capcom diseñó 'Resident Evil: Requiem' con una estructura que permite alternar entre terror clásico y acción táctica según el personaje elegido. (Capcom/Capcom)

La franquicia Resident Evil abre una nueva etapa con una historia, esta vez centrada en el horror psicológico y la investigación criminal. El relato inicia con una serie de muertes en Estados Unidos y el hallazgo de un cadáver en un hotel abandonado del Medio Oeste.

La analista del FBI Grace Ashcroft y el agente Leon S. Kennedy convergen en un caso que los obliga a enfrentar su pasado y a revisar los sucesos de Raccoon City. El título llegará el 27 de febrero de 2026 para PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y Xbox Series.

Pragmata

El desarrollo del juego 'Pagmata' priorizó una ambientación científica basada en teorías reales sobre materiales sintéticos avanzados. (Capcom/Capcom)

Pragmata plantea una historia de ciencia ficción ambientada en una Tierra futurista, tras la pérdida de comunicación con una estación lunar dedicada a la investigación de un material capaz de replicar cualquier tejido humano.

El protagonista, Hugh Williams, queda aislado luego de un desastre en la Luna y se une a un androide con apariencia de niña. La narrativa combina exploración, acción y misterio. El juego estará disponible el 24 de abril de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Marvel’s Wolverine

Insomniac Games apostó por un enfoque más adulto y violento de Wolverine, distinto al tono de sus anteriores títulos de superhéroes. (Insomniac Games/Insomniac Games)

Se centra en una etapa más íntima del personaje de Wolverine , quien inicia una búsqueda para entender su pasado y su identidad. La propuesta se apoya en combates intensos y en una narrativa enfocada en la violencia y la resistencia del personaje.

El juego será exclusivo de PlayStation 5 y su lanzamiento está programado para finales de 2026.

007: First Light

El estudio danés construyó una historia original que no adapta ninguna película específica de James Bond. (IO Interactive/IO Interactive)

IO Interactive presenta una historia de origen de James Bond, con un protagonista joven que inicia su carrera en el MI6. El jugador acompaña su entrenamiento y su primera misión oficial en medio de una conspiración interna.

La experiencia mezcla acción, sigilo y decisiones narrativas, con una historia original inspirada en las novelas de Ian Fleming. El estreno está previsto para el 27 de marzo de 2026 en PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

'Fire Emblem: Fortune’s Weave' introduce mecánicas narrativas que permiten alterar eventos clave sin reiniciar la partida completa. (Nintendo/Nintendo)

La saga Fire Emblem regresa con un RPG táctico ambientado en el continente de Eddar. Dos casas nobles rivales luchan por el control de un artefacto capaz de alterar el destino, lo que obliga al jugador a elegir un bando.

Las decisiones definen rutas narrativas distintas y ofrecen perspectivas opuestas del conflicto. El juego será exclusivo de Nintendo Switch 2 y aún no cuenta con fecha confirmada.

Nioh 3

'Nioh 3' incorpora escenarios más abiertos y una progresión menos lineal que en sus entregas anteriores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Nioh 3 se sitúa en un Japón marcado por el ascenso del shogunato Tokugawa. La historia mezcla hechos históricos con elementos sobrenaturales, en un mundo semiabierto poblado por yokai.

El título mantiene el combate exigente de la saga y amplía la personalización del personaje. La primera demo llegará el 29 de enero de 2026 para PlayStation 5.

Nuevo Fire Emblem

La región de Almyra sirve como eje para explorar culturas y conflictos poco desarrollados en juegos anteriores de la serie 'Fire Emblem'. (Nintendo/Nintendo)

Nintendo prepara otro proyecto de Fire Emblem ambientado en la región de Almyra. La trama gira en torno a unos Juegos Heroicos, donde el protagonista participa en un torneo de combates tácticos con un objetivo personal.

El relato conecta con la mitología de Three Houses y explora un periodo previo a conflictos conocidos de la saga. Su lanzamiento está previsto para 2026 en Nintendo Switch 2.

Dragon Quest VII Reimagined

'Dragon Quest VII Reimagined' moderniza el clásico sin modificar su historia original ni el diseño artístico inspirado en Akira Toriyama. (Nintendo/Nintendo)

Esta versión renovada de Dragon Quest VII actualiza el clásico RPG con mejoras jugables y narrativas. La historia sigue a un joven que descubre que gran parte del mundo desapareció y emprende un viaje para restaurarlo.

El juego incorpora sistemas más ágiles de combate y exploración, sin abandonar el estilo visual de Akira Toriyama. Llegará el 5 de febrero de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.