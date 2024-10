‘Deadpool & Wolverine’ ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Deadpool & Wolverine es uno de los filmes que más expectativas generó en este 2024. Luego de su reciente y exitoso paso por las salas de cine, muchos quedaron con las ansias de poder ver juntos a Hugh Jackman y Ryan Reynolds pero desde la comodidad del hogar.

Pues hay buenas noticias para esos fanáticos, pues Marvel acaba de anunciar que la película estará disponible en Disney Plus antes de que se acabe el año. La cinta se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 12 de noviembre.

Tráiler final de 'Deadpool & Wolverine'

Deadpool & Wolverine sigue la historia de Wade Wilson, quien encarna a Deadpool, cuando decide dejar atrás su pasado como el antihéroe. A pesar de su determinación, los planes cambian repentinamente porque debe enfrentar una batalla para salvar a la humanidad, lo que lo obliga a ponerse su traje y aliarse con alguien de quien nunca pensó necesitar ayuda: Wolverine.

La película es la primera en la historia de Marvel en ser clasificada para público mayor de edad y a nivel mundial recaudó más de $1.300 millones. Según datos de ROLA Distribución y Promociones S.A., en Costa Rica vendió más de 350.000 boletos y su recaudación ascendió a los $2,6 millones; es decir, generó aproximadamente ¢1.300 millones.

Con estos números, la cinta se convirtió en la treceava más vista a nivel nacional y la cuarta si se toman en cuenta solo los filmes de Marvel. En esta segunda categoría solo es superada por Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man No Way Home.

Además de esta película, la compañía de entretenimiento anunció que pronto estrenará en la plataforma las series Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man y los programas animados Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Zombies y Eyes of Wakanda. Todos estos títulos estarán disponibles en 2025, aunque aún no hay fechas exactas.