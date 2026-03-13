‘Los tiempos cambiaron’: Teletica hizo un fichaje que era impensado por varios motivos

“Los tiempos cambiaron”, sentenció el periodista Josué Quesada tras elogiar a la nueva figura que se suma a las filas de Teletica y cuyo fichaje sería totalmente impensado tiempo atrás.

Recientemente, la empresa anunció la llegada de Andrey Hernández, un creador de contenido que se ha destacado por sus videos virales relacionados con el fútbol de Costa Rica.

El creador de contenido Andrey Hernández pondrá su experiencia en redes al servicio de TDMAX, plataforma de Teletica. (Cortesía Teletica)

Teletica confirmó a La Nación que Hernández prestará servicios para la plataforma TDMAX, creando materiales para las redes sociales en torno a dicha aplicación de pago.

“Espero hacer cosas que realmente le guste a la gente y que esté interesada por todo lo que tenemos en la plataforma, que no se encasillen solo en algunos aspectos; poder demostrarles que en realidad hay mucho en TDMAX que pueden disfrutar y tal vez no se habían dado cuenta”, comentó el también fotógrafo.

“Pienso que podemos hacer demasiado contenido entretenido y creativo. Tengo a mi disposición demasiado material para crear, así que estoy muy emocionado por eso. Espero que sea el inicio de muchas cosas geniales”, agregó.

Este fichaje hubiera sido impensado por varios motivos. En primer lugar, se trata de un creador de contenido viral y no un periodista o productor. Además, Hernández es reconocido por su humor y, finalmente, también tuvo un conflicto con FUTV. Anteriormente, él perdió una cuenta con miles de seguidores, por una infracción de los derechos de autor de dicho canal.

TDMAX,, acorde a su estilo, bromeó con la vinculación de Andrey, asegurando que ya “les robaba”, en referencia a que sus reels y tiktoks suelen utilizar fragmentos de las transmisiones y los programas deportivos.

Por su parte, en el programa Estadio TD Más, Josué Quesada aplaudió el fichaje de la empresa.

“Él no es periodista, pero es un experto del manejo de Instagram y TikTok. Y perdón, encontró trabajo en Televisora de Costa Rica, en TDMAX, una de las arterias de Televisora de Costa Rica, porque sabe manejar redes sociales. Señores, los tiempos cambiaron”, afirmó.