Viva

Josué Quesada enardeció a muchos con polémica publicidad (y no es lo que se piensa)

El periodista se ha ganado un sinfín de críticas de usuarios en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Quienes circulan a diario por la Gran área metropolitana (GAM) tienen a la vista cualquier cantidad de enormes vallas que inundan las carreteras; sin embargo, una en especial, con una figura de Teletica, ha causado gran polémica en redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTD MásJosué QuesadaMundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.