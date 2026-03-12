Josué Quesada enardeció a muchos con polémica publicidad (y no es lo que se piensa)

Quienes circulan a diario por la Gran área metropolitana (GAM) tienen a la vista cualquier cantidad de enormes vallas que inundan las carreteras; sin embargo, una en especial, con una figura de Teletica, ha causado gran polémica en redes sociales.

Varios usuarios compartieron una peculiar publicidad en la que se ve a Josué Quesada con la leyenda “Yo sí voy”, sin otros detalles extra que indiquen de qué se trata. Tampoco ha trascendido por otras vías cuál es el fin de la campaña.

En la Gran área metropolitana hay varias de estas vallas con una fotografía de Josué Quesada, figura de Teletica. (Captura de pantalla)

No obstante, muchos sacaron sus conjeturas y el resultado fue, en su mayoría, el enojo. En la valla, Quesada aparece mostrando su abrigo, como en pose de presumir, y este tiene los colores de Costa Rica.

Por estas razones, se especuló que era autobombo del periodista que estaría alardeando sobre que él sí viajará al Mundial 2026, a diferencia de la Selección de Costa Rica que no logró clasificar.

Esto generó un sinfín de críticas, pues claro está que el fracaso de la Tricolor es un tema sensible para buena parte del país. Aunque algunos optaron por felicitar al periodista, la mayoría se tomó a mal que Quesada, supuestamente, hiciera mofa de la situación.

Sin embargo, las conclusiones fueron apresuradas e inexactas. Josué Quesada confirmó a este medio que se trata de una campaña de expectativa de una importante marca del país que traerá sorpresas relacionadas con la Copa del Mundo para los consumidores.