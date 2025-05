¿Los costarricenses son realmente ‘pura vida’? Comediante puso a prueba la famosa frase

El comediante costarricense Luis Adrián vivió una experiencia que reafirmó su confianza en lo que significa ser “pura vida”. Su anécdota tuvo lugar durante el pasado fin de semana cuando debía llevar a su amiga colombiana, la también humorista Pamela Ospina, a la Megacon 2025.

“¿Saben qué me parece demasiado tuanis de Costa Rica?”, preguntó en sus redes. “Que cuando un extranjero viene, además de irse enamorado de la naturaleza, se va diciendo que nuestro lema de pura vida lo vivimos. Pero más tuanis me parece aún que damos por un hecho que los ticos somos pura vida”.

Luis Adrián explicó que mientras conducía rumbo a la actividad, olvidó un detalle crucial: el peaje de Alajuela solo aceptaba efectivo y él no portaba. Se orilló tranquilo, convencido de que alguien lo ayudaría.

“Le dije a Pamela: ‘Tranquila, ahorita alguien se va a dignar a ayudarnos’. Ella me respondió: ‘¿Por qué creés que alguien pararía a ayudarte?’”, narró. “Yo estaba seguro de que iba a pasar”.

El comediante Luis Adrián vivió dos situaciones similares en el peaje de Alajuela, el mismo día y sin efectivo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Pasaron cinco minutos. Un conductor se detuvo frente a ellos, hizo cambio de luces y los invitó a acercarse. Les pagó el peaje sin conocerlos.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Más tarde, tras salir a cenar, se equivocó de ruta y volvió a llegar al mismo peaje… otra vez sin efectivo. “Brinqué una de las rotondas y volví a llegar al peaje. Por segunda vez estaba en el peaje de Alajuela sin efectivo”.

Repitió la estrategia. Esperó con calma. “No nos queda otra que esperar a que alguien se digne a ayudarnos. Le paso la plata por Sinpe móvil y listo”, comentó.

Pero al saber que era la segunda vez en una misma noche, su compañera de viaje se rió y le dijo: “Eso ya pasó una vez hoy. ¿Cuántas veces querés que sea?”.

Luis Adrián no supo qué contestar. Solo pudo repetir que confiaba plenamente en que alguien lo ayudaría. “Porque así como me ha tocado ayudar a alguien, muchas veces me han ayudado a mí”. Un conductor se detuvo nuevamente.

Prometió que la próxima vez que pase por ese peaje y vea a alguien orillado, se detendrá sin dudarlo. “Probablemente no tiene efectivo. Voy a parar y le voy a ayudar”.

El humorista le preguntó a sus seguidores si les ha pasado alguna situación similar, la cual deje en claro que los costarricenses aún siguen viviendo el ‘pura vida’.