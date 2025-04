Costarricense pensó que lo iban a asaltar en China: ‘Me van a ganar hasta la camisa’

Un costarricense vivió un momento tenso mientras recorría las calles de China. Pensó que lo iban a asaltar y compartió su experiencia en TikTok . El video recibió miles de reacciones y comentarios cargados de humor, muchos con expresiones típicas de Costa Rica.

Alejandro Aguilar, conocido en redes como Uno renco, narró que aceptó un paseo en bote ofrecido por una mujer. Le pagó ¢3.000 por el recorrido.

LEA MÁS: Influencer costarricense emocionó con un regalo que hizo llorar a su papá

La mujer vestía chaleco y llevaba un micrófono, como una guía turística. Caminaba rápido frente al joven tico, quien intentaba seguirle el paso. Cuando él se atrasaba, ella se detenía brevemente para luego seguir caminando.

“Ya voy, señora, no corra tanto que nos van a atropellar (...) señora, cuidado al cruzar la calle porque nos matan”, le gritó el joven mientras atravesaban diversas calles chinas.

Alejandro Aguilar, conocido como Uno renco, aceptó un paseo turístico con una mujer en China, primero se llevó un susto y luego una grata sorpresa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El relato mantuvo el suspenso. La mujer no le dirigía la palabra; solo le señalaba la dirección con gestos.

Al llegar a un parqueo, el joven pensó que lo iban a asaltar. “Aquí me van a ganar (robar) hasta la camisa (...) diay sí, mae, si nunca en mi vida me habían saltado, me van a asaltar aquí”, expresó mientras bajaba unas escaleras solitarias.

LEA MÁS: Tiktoker europeo se rinde ante Costa Rica: ‘Es el país más bonito del mundo’

Después notó que el recorrido era legítimo. Salieron nuevamente a la ciudad y vio el enorme barco donde realizó el paseo. Mostró su emoción, saludó a personas y enseñó los edificios y el lago que rodeaban el lugar.

El lenguaje utilizado en el video llamó la atención. Muchos usuarios destacaron la narración más que las imágenes.

Algunos escribieron: “No me quedé por el video, me quedé por la narración, me dio suspenso y comedia”, “cómo escuchar costarriqueñismos en pocos minutos”, “cuando empezó a bajar esas gradas dije… chao órganos”, “me emocioné tanto como si fuera yo la que estuviera haciendo el tour”.