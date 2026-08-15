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Lo que hizo este chofer de bus de Alajuela dejó impresionadas a las pasajeras en el Día de la Madre

La sorpresa la recibieron las usuarias del servicio de la ruta Belén-Alajuela

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Por Jessica Rojas Ch.
Día de la madre
En el parabrisas del bus de Belén-Alajuela había globos de color blanco y rojo que sorprendieron a las pasajeras del servicio. (Facebook)







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Día de la Madre
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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