Lo que hizo este chofer de bus de Alajuela dejó impresionadas a las pasajeras en el Día de la Madre

En el parabrisas del bus de Belén-Alajuela había globos de color blanco y rojo que sorprendieron a las pasajeras del servicio.

En este Día de la Madre, un chofer de bus se puso la flor en el ojal para celebrar a las mamás usuarias del servicio de transporte que presta.

Un autobusero de la empresa Auto Transportes Cambronero Alfaro, de Alajuela, dedicó buena parte de su tiempo antes de trabajar para adornar el vehículo que conduce y brindarles así un detalle especial a las mamás que viajan con él este sábado 15 de agosto en la ruta Belén-Alajuela.

Así consta en unas fotografías que publicó la empresa de transportes en su perfil de Facebook, donde compartieron el gesto del chofer con un mensaje: “Que la vida te devuelva con sonrisas y felicidad todo el amor y dedicación que das cada día. Eres luz en la vida de quienes te rodean”, escribieron.

El bus de color verde está adornado con globos de color rojo y blanco en el parabrisas; pero no solo eso, sino que adentro también hay más globos y guirnaldas.

La publicación donde se muestra el autobús adornado recibió varios mensajes de pasajeras agradecidas: “Qué hermoso. Debe de ser un gran hijo, padre, esposo y un hombre con mucho amor de Dios y respeto a su trabajito”, “En medio del caos hay gente tan linda”, “De eso se trata la vida, de convertir momentos sencillos en grandes recuerdos”, “Demuestra un gran corazón y cariño hacia todas las mamás” y “Por más gente así en el mundo, por favor. Mis respetos y admiración”, fueron algunos de los comentarios recibidos.

Día de la madre (Facebook/La Nación)

Día de la madre (Facebook/La Nación)

Dentro del bus también hubo ambiente de alegría y celebración para homenajear a las mamás en su día. (Facebook)

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