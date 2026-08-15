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Día de la Madre: así festejaron las celebridades de Costa Rica esta fecha especial

Desde Ítalo Marenco a Keyla Sánchez, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y fotos del recuerdo para homenajear a las mamás

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Por Jessica Rojas Ch.
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Carolina Jaikel y su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz, tuvieron una cena familiar para festejar el Día de la Madre. (Instagram)







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Día de la Madre
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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