Día de la Madre: así festejaron las celebridades de Costa Rica esta fecha especial

Carolina Jaikel y su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz, tuvieron una cena familiar para festejar el Día de la Madre.

El Día de la Madre en Costa Rica es una de las fechas especiales que más queremos los ticos y, gracias a las redes sociales, podemos darles a nuestras mamás un detalle más en esta celebración. Eso pasa con las celebridades ticas, quienes no dejaron pasar el festejo para enviar mensajes de amor y respeto.

En Instagram abundaron los homenajes a las mamás de la farándula, pero también a quienes trajeron al mundo a figuras de la televisión costarricense.

El presentador Ítalo Marenco hizo dos publicaciones especiales. Una se la dedicó a su esposa, Cindy Villalta: “Entre más pasan los años, más te admiro. Feliz día, mamita hermosa”, escribió el también actor junto a varias fotografías suyas con su familia.

En otro posteo recordó a su mamá, la actriz Roxana Campos, quien falleció en el 2020. De ella publicó una fotografía en la que posan juntos sonriendo.

Por su parte, Montserrat del Castillo compartió en una historia de Instagram que sus compañeros de programa Bismarck Méndez, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León le regalaron un ramo de flores para festejar.

Bismarck también se sumó a la celebración y compartió una foto con su familia. Keyla Sánchez fue un poco más allá y, con un collage de imágenes, le deseó felicidades a su mamá, Kattya Granados: “Feliz día a una mamá y abuelita todo terreno, todo amor y toda dedicación”, escribió al pie.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, también aprovechó el momento para postear una fotografía de ella con su marido y su familia durante una cena especial.

A continuación les presentamos algunas de las imágenes de la celebración del Día de la Madre por parte de rostros de la música y la televisión nacional.

Con esta tierna foto, Laura Ortega dio gracias por el privilegio de ser madre. (Instagram)

Bismarck Méndez también pasó en familia el Día de la Madre y así lo demostró con esta foto que publicó en redes sociales. (Instagram)

El periodista Elías Alvarado aprovechó su Instagram para presentarle su mamá a sus seguidores. (Instagram)

La cantante Arlene Elizondo le dedicó un emotivo mensaje a su mamá. (Instagram)

Ítalo Marenco le rindió un sentido homenaje a su mamá la actriz Roxana Campos, quien falleció en el 2020. (Instagram)

La periodista Melissa Durán festejó su día y el de su mamá con esta linda fotografía. (Instagram)

Kimberly Loaiza posó sonriente con su mamá y les deseó feliz día a las mamás que la siguen en redes sociales. (Instagram)

Keyla Sánchez también celebró su maternidad, pero sacó un espacio para agradecerle a su madre por el apoyo y por ser una gran abuela. (Instagram)

Los compañeros de Montserrat del Castillo la sorprendieron con un ramo de flores. (Instagram)