Día de la Madre: así festejaron las celebridades de Costa Rica esta fecha especial

El Día de la Madre en Costa Rica es una de las fechas especiales que más queremos los ticos y, gracias a las redes sociales, podemos darles a nuestras mamás un detalle más en esta celebración. Eso pasa con las celebridades ticas, quienes no dejaron pasar el festejo para enviar mensajes de amor y respeto.
En Instagram abundaron los homenajes a las mamás de la farándula, pero también a quienes trajeron al mundo a figuras de la televisión costarricense.
El presentador Ítalo Marenco hizo dos publicaciones especiales. Una se la dedicó a su esposa, Cindy Villalta: “Entre más pasan los años, más te admiro. Feliz día, mamita hermosa”, escribió el también actor junto a varias fotografías suyas con su familia.
En otro posteo recordó a su mamá, la actriz Roxana Campos, quien falleció en el 2020. De ella publicó una fotografía en la que posan juntos sonriendo.
Por su parte, Montserrat del Castillo compartió en una historia de Instagram que sus compañeros de programa Bismarck Méndez, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León le regalaron un ramo de flores para festejar.
Bismarck también se sumó a la celebración y compartió una foto con su familia. Keyla Sánchez fue un poco más allá y, con un collage de imágenes, le deseó felicidades a su mamá, Kattya Granados: “Feliz día a una mamá y abuelita todo terreno, todo amor y toda dedicación”, escribió al pie.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, también aprovechó el momento para postear una fotografía de ella con su marido y su familia durante una cena especial.
A continuación les presentamos algunas de las imágenes de la celebración del Día de la Madre por parte de rostros de la música y la televisión nacional.