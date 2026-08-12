¿Trabajará el Día de la Madre? Así aplica el pago por el feriado del 15 de agosto

El 15 de agosto es feriado de pago obligatorio. Quienes laboren ese día deberán recibir la remuneración correspondiente.

El Día de la Madre, que se celebrará el sábado 15 de agosto, es un feriado de pago obligatorio y las personas que laboren durante esa fecha deberán recibir la remuneración correspondiente según su modalidad de pago.

El feriado se disfrutará el propio sábado y no podrá trasladarse a otra fecha. El artículo 148 del Código de Trabajo incluye el 15 de agosto entre los feriados de pago obligatorio.

La forma de completar el pago doble para quienes trabajen ese día dependerá de la modalidad mediante la cual reciben su salario.

En las actividades no comerciales donde el salario se paga por hora, el patrono debe cancelar los días efectivamente trabajados durante la semana y agregar un día de salario sencillo correspondiente al feriado de pago obligatorio.

Si una persona bajo esa modalidad trabaja durante el feriado, deberá recibir un pago adicional para completar el pago doble de ese día, de acuerdo con BDS Asesores.

Para quienes reciben salario mensual o quincenal, así como para quienes reciben pago semanal en actividades comerciales, el feriado ya está incluido en la remuneración ordinaria. Si trabajan el 15 de agosto, corresponde agregar el valor de un día de salario sencillo para completar el pago doble.

Las horas extraordinarias que se laboren durante el feriado deberán remunerarse con un recargo del 50% sobre el valor de la hora doble.

¿Puede una empresa pedirle trabajar el 15 de agosto?

El artículo 149 del Código de Trabajo establece como regla general la prohibición de ocupar a las personas trabajadoras durante los días feriados.

Sin embargo, los artículos 150 y 151 establecen excepciones para determinadas actividades que por su naturaleza requieren continuidad. En esos casos, la empresa puede solicitar a sus colaboradores que laboren durante el feriado. La convocatoria debe realizarse previamente y con una antelación razonable.

BDS Asesores indicó además que los feriados constituyen derechos irrenunciables. Por esa razón, un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora para sustituir el disfrute del 15 de agosto por otro día podría considerarse nulo.

La firma recomendó a las organizaciones identificar los puestos que deberán laborar durante la fecha y verificar las condiciones legales y la remuneración aplicable en cada caso.

La celebración del Día de la Madre fue establecida oficialmente mediante la Ley N.° 79 y tiene su origen en la festividad católica de la Asunción de la Virgen María, de acuerdo con la información suministrada por BDS Asesores.