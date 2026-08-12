El País

¿Trabajará el Día de la Madre? Así aplica el pago por el feriado del 15 de agosto

La forma de remunerar el feriado del sábado 15 de agosto dependerá de la modalidad de pago

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Por Jailine González Gómez
El 15 de agosto es feriado de pago obligatorio. Quienes laboren ese día deberán recibir la remuneración correspondiente.
El 15 de agosto es feriado de pago obligatorio. Quienes laboren ese día deberán recibir la remuneración correspondiente. (Canva stock/Yuganov Konstantin/Janusz Pienkowski)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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