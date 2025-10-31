Viva

Lo borraron todo: príncipe Andrew ya no aparece en los registros de la realeza

El Palacio de Buckingham le quitó su título de príncipe y ordenó su salida del Royal Lodge, tras nuevas revelaciones del caso Giuffre-Epstein

Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew perdió su título y fue removido del Royal Lodge tras revelaciones del libro de Giuffre, una víctima de Epstein.
Andrew perdió su título y fue removido del Royal Lodge tras revelaciones del libro de Giuffre, una víctima de Epstein. (AFP/Composición de Canva)







