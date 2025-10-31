Lo borraron todo: príncipe Andrew ya no aparece en los registros de la realeza

Andrew perdió su título y fue removido del Royal Lodge tras revelaciones del libro de Giuffre, una víctima de Epstein.

Andrew Mountbatten Windsor ya no figura en el Registro Oficial de la Nobleza del Reino Unido. El nombre del hermano del rey Carlos III fue eliminado del Official Roll of the Peerage, escrito que contiene a todos los miembros de la nobleza británica, incluidos herederos, parlamentarios y miembros de la Familia Real. La información fue reportada este 31 de octubre por el medio británico Daily Mail.

La modificación también se reflejó en la página oficial de la monarquía, donde Andrew ya no aparece como miembro activo. El documento consta de 185 páginas y se considera el listado público más importante de la nobleza en el Reino Unido.

El Palacio de Buckingham confirmó el 30 de octubre que Andrew perdió el derecho a usar su título de príncipe y que debía desalojar el Royal Lodge, la residencia ubicada en los terrenos del Palacio de Windsor. A partir de entonces, se le identifica solo como Andrew Mountbatten Windsor.

La decisión ocurrió a pesar de que el exmiembro de la realeza continúa negando las acusaciones que lo relacionan con la red de tráfico sexual dirigida por Jeffrey Epstein (1953-2019).

El cambio en su estatus ocurrió tras la publicación del libro de memorias de Virginia Giuffre, una de las mujeres que denunció haber sido víctima de esa red. La obra, titulada Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, salió a la venta semanas atrás.

En el libro, Giuffre relató los abusos que sufrió cuando era menor de edad. Según su testimonio, Andrew habría cometido los delitos mientras ella se encontraba bajo el control de Epstein. Aunque el ex príncipe siempre rechazó los señalamientos, en 2022 acordó pagar una indemnización confidencial a la denunciante.

Desde la publicación del libro se produjeron una serie de medidas por parte de la Casa Real, que concluyeron con la pérdida del título de Su Alteza Real y el desalojo del Royal Lodge.

