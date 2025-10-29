Viva

Príncipe Andrew pierde privilegio exclusivo tras abandonar título de duque de York

El príncipe Andrew ya no puede usar las placas con sus iniciales y título nobiliario, luego de renunciar como Duque de York por el caso Epstein

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew dejó de usar sus placas con referencia al ducado de York, tras renunciar a su título por nuevas acusaciones de Virginia Giuffre. (JOHN THYS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPríncipe AndrewFamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.