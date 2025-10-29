Príncipe Andrew pierde privilegio exclusivo tras abandonar título de duque de York

Andrew dejó de usar sus placas con referencia al ducado de York, tras renunciar a su título por nuevas acusaciones de Virginia Giuffre.

El expríncipe Andrew ya no podrá utilizar las placas personalizadas que hacían referencia a su título de duque de York, luego de haber renunciado a este honor nobiliario.

El diario británico Daily Star reportó que las placas que llevaban sus iniciales y las siglas “DOY”, por duke of York, ya no figuran registradas ante la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), la entidad responsable del licenciamiento de vehículos en el Reino Unido.

Los registros de la DVLA muestran que las placas “AY01 DOY”, “AY02 DOY” y “AY03 DOY” han sido eliminadas. Una de estas, “AY03 DOY”, se encontraba en un automóvil Bentley que el príncipe utilizó durante años. También se conoció que su nueva Range Rover ya no incluye esas letras en su matrícula.

Esta nueva pérdida de privilegios ocurre poco tiempo después de que Andrew dejara de usar sus títulos reales, entre ellos el de duque de York, tras la publicación del libro autobiográfico de Virginia Giuffre, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

La obra lo menciona en el contexto de los abusos cometidos por la red de Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Giuffre fue una de las víctimas de Epstein y afirmó que Andrew la agredió sexualmente cuando era menor de edad. Esto ocurrió luego de haber sido captada por esa red. El antiguo príncipe negó dichas acusaciones, aunque en 2022 accedió a un acuerdo económico extrajudicial por una suma no revelada.

Tras la publicación del libro, el entonces príncipe tomó la decisión de renunciar a los títulos nobiliarios y a los roles oficiales dentro de la familia real británica, a pesar de que se había apartado de sus funciones desde años atrás.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.