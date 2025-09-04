¡Lo asaltaron en la casa de Betty, la fea! Vea lo que le pasó a un turista mexicano

En cuestión de segundos, la visita a la casa de Betty, la fea, se convirtió en un lamentable recuerdo para un turista mexicano.

La dirección Carrera 18, 43-59 es una de las más conocidas de Bogotá, Colombia. Se trata de las indicaciones para llegar a la famosa casa de Beatriz Pinzón Solano, la protagonista de Yo soy Betty, la fea. A diario, turistas y fans de la afamada novela colombiana la visitan para tomarse fotos y conocer de cerca el hogar de la querida Betty; sin embargo, una de esas visitas se volvió un doloroso recuerdo para un mexicano.

Hace unos días, el creador de contenido Soy Toledo mostró en redes sociales cómo fue víctima del hampa justo en la entrada de la casa de Betty.

El mexicano, su esposo y unos amigos estaban tomándose fotos frente a la entrada del reconocido lugar, cuando un hombre en motocicleta subió a la acera y, con una agilidad impresionante, le arrebató el teléfono celular a una de las personas que estaban grabando; el móvil era el de Toledo.

El medio El Tiempo, de Colombia, recopiló la historia, detallando que el azteca y su esposo visitaron la casa de Betty, la fea porque el creador de contenido es un gran fan. El esposo de Gerardo le preparó una sorpresa y contrató a una persona para que se vistiera como Betty. Sin embargo, el momento quedó para el recuerdo como un lamentable suceso.