No importa que en Repretel transmitieran a lo largo de los años una y otra vez los culebrones colombianos Yo soy Betty, la fea (1999), y Escobar, el patrón del mal (2012) y que aún quienes nunca los vieron sepan cómo terminan ambas historias. No importa tampoco la millonada que invierte Netflix en producciones originales que se lucen con rutilantes nombres de estrellas de Hollywood, pues para los suscriptores costarricenses de ese servicio de streaming, al parecer no hay nadie que supere a Betty y Escobar.