¡Linda Liz, hija de Lynda Díaz, está embarazada! Vea cómo le dió la noticia a su mamá

Linda Liz, hija de Lynda Díaz, hizo público su embarazo este miércoles al compartir un video junto a su madre.

La modelo y empresaria costarricense Linda Liz, hija de la reconocida figura de televisión Lynda Díaz, sorprendió este miércoles al anunciar que está embarazada. La noticia la compartió mediante un tierno video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su esposo revelándole la noticia a su madre.

En las imágenes se observa cómo la pareja entrega a Lynda Díaz y a su esposo una caja especial que contenía accesorios de bebé y las pruebas de embarazo que confirmaban la buena nueva.

La reacción de la expresentadora fue de total emoción y felicidad al descubrir el contenido del obsequio. “Estuviste en nuestras conversaciones, en nuestros sueños e incluso fuiste parte de nuestros votos. ¡No podemos esperar para conocerte!”, escribió Linda Liz al compartir el video en sus redes sociales.

La publicación ha generado múltiples muestras de cariño por parte de seguidores y amigos de la familia, quienes celebraron la dulce espera de Linda Liz y su esposo.

Noticia en desarrollo...