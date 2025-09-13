Viva

Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió con modelo y ella mostró inmenso diamante

Su relación empezó poco después del divorcio con Miley Cyrus

Por O Globo / Brasil / GDA
Liam Hemsworth se comprometió con Gabriella Brooks. Su relación empezó poco después del divorcio con Miley Cyrus.
Liam Hemsworth se comprometió con Gabriella Brooks. Su relación empezó poco después del divorcio con Miley Cyrus. (O Globo/GDA)







