Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, se comprometió con modelo y ella mostró inmenso diamante

Liam Hemsworth se comprometió con Gabriella Brooks. Su relación empezó poco después del divorcio con Miley Cyrus.

La familia Hemsworth sumará un nuevo miembro. Gabriella Brooks publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que confirmó su compromiso con el actor australiano Liam Hemsworth, conocido por su papel en la saga Los juegos del hambre.

La publicación incluyó tres fotografías. La primera, en blanco y negro, mostró a la modelo abrazada a Liam con su mano izquierda sobre el pecho del actor, dejando ver el anillo. La segunda fue una toma de una playa y la tercera fue una imagen enfocada en la joya con un gran diamante.

En la descripción, Gabriella colocó únicamente un emoji de corazón blanco, lo que bastó para que seguidores y fanáticos celebraran la noticia como un anuncio formal de compromiso.

Liam Hemsworth mantuvo una relación con la cantante Miley Cyrus durante casi una década. Ambos se casaron en diciembre de 2018 y solicitaron el divorcio un año después. Varios medios internacionales informaron que, tras la separación, Liam fue visto junto a Gabriella a los pocos meses.

El romance entre Gabriella y Liam se oficializó a inicios de 2020. En ese mismo periodo se finalizó el proceso legal de divorcio entre el actor y Miley Cyrus.

Desde entonces, Gabriella Brooks ha enfrentado comentarios en redes sociales. En una publicación de cumpleaños dedicada a Liam, algunos usuarios la compararon con la exesposa del actor.

A pesar de esas críticas, la también actriz se ha mantenido en la relación y ahora se unirá a la familia Hemsworth, una de las más reconocidas del espectáculo internacional.

