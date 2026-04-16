Leyenda del fútbol costarricense cumple, 25 años después, el sueño de reconocido artista nacional

La leyenda del fútbol completó un regalo que le hizo a un cantante hace 25 años. Foto con fines ilustrativos.

Una de las figuras más queridas del fútbol costarricense, Wilmer Pato López, protagonizó un emotivo reencuentro con el cantante nacional Christian Gómez, conocido como “Tapón”.

25 años después de haberle regalado una camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, el exfutbolista finalmente cumplió el deseo del artista de tenerla firmada.

El propio Gómez compartió la historia este jueves en sus redes sociales, junto a una fotografía donde aparece sonriente con López y la camiseta firmada.

“Después de 25 años de habérmela regalado, por fin logré que me la firmara”, escribió Tapón, emocionado por el gesto del exjugador.

Emocionado, Tapón compartió el logro con sus seguidores en redes sociales. (Tapón)

La leyenda rojinegra

Pato López, de 55 años, es considerado uno de los máximos ídolos en la historia de Liga Deportiva Alajuelense y del fútbol costarricense. Mundialista en Corea-Japón 2002, López debutó en Primera División en 1992 con AD Carmelita, pero fue con Alajuelense —club al que llegó en 1993— donde dejó su huella como volante creativo.

Durante 14 temporadas vistiendo la camiseta rojinegra (1993-1998 y 1999-2007), disputó 584 partidos oficiales y marcó 80 goles.

Fue pieza clave en la obtención de siete campeonatos nacionales, dos Copas Uncaf y una Copa de Campeones de Concacaf. Su talento, visión de juego y liderazgo lo distinguieron, llegando a ser elegido mejor jugador del país en cinco torneos consecutivos entre 1996-97 y 2000-01.

Tras su retiro, Pato López continuó vinculado al fútbol como entrenador y formador. Su etapa más destacada ha sido al frente del equipo femenino de Alajuelense, con el que conquistó múltiples títulos y se consolidó como el técnico más exitoso en esa categoría dentro del club.

En 2025, Liga Deportiva Alajuelense retiró oficialmente el dorsal número 6 en su honor, un reconocimiento que reafirma su estatus como leyenda manuda y figura histórica del fútbol costarricense.