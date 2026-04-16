Viva

Leyenda del fútbol costarricense cumple, 25 años después, el sueño de reconocido artista nacional

El cantante, emocionado, compartió la noticia con gran alegría

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Por Fátima Jiménez
Fútbol
La leyenda del fútbol completó un regalo que le hizo a un cantante hace 25 años. Foto con fines ilustrativos. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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