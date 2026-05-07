Leonardo Perucci fue sometido a complicado procedimiento cardiaco: este es el estado de salud del actor

El actor Leonardo Perucci fue sometido a una cirugía delicada este miércoles 6 de mayo.

El reconocido actor Leonardo Perucci se sometió este miércoles 6 de mayo a un importante procedimiento médico en el Hospital Calderón Guardia: le realizaron una cirugía de reemplazo de válvula aórtica.

Perucci tiene aproximadamente 12 días hospitalizado, ya que se le había diagnosticado un problema en la salida de la aorta, pero la válvula comenzó a fallar. En otras dos ocasiones se le ha cambiado el marcapasos y se le han realizado otros procedimientos cardiacos.

Su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, confirmó este miércoles a La Nación que su cónyuge se encuentra estable. “Parece que ha sido exitosa; por la edad de él (87 años) y las circunstancias no era tan sencilla”, manifestó.

Doña Arabella, quien desde el mediodía se encuentra en el hospital a la espera de noticias sobre su esposo, contó que Perucci permanece sedado en la Unidad Coronaria. Agregó que espera obtener pronto noticias más claras sobre los siguientes pasos a seguir.

“El doctor nos dijo que el proceso de recuperación no era muy prolongado, posiblemente un par de días si todo marchaba bien. Y, sobre los cuidados, me imagino que antes de que le den la salida nos darán las instrucciones”, comentó.

Destacó que esta cirugía “significa varios años más de vida que no hubieran sido posibles en otra circunstancia”.