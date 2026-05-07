Viva

Leonardo Perucci fue sometido a complicado procedimiento cardiaco: este es el estado de salud del actor

El actor llevaba varios días internado en el Hospital Calderón Guardia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
El actor Leonardo Perucci fue sometido a una cirugía delicada este miércoles 6 de mayo. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leonardo Perucci
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.