Leonardo Perucci: amigos y familia despiden al actor en una vela llena de recuerdos y hasta divertidas anécdotas

Dos imágenes que podrían distar mucho una de la otra fueron la constante durante la vela del actor chileno Leonardo Perucci, quien falleció el pasado martes 10 de noviembre a los 87 años. En una de ellas, las lágrimas corrían por el rostro de sus seres queridos, pero en la otra, las sonrisas también llegaban cuando los recuerdos del artista brotaban entre conversaciones de sus allegados.

La despedida de Leonardo, quien llegó a finales de los años 70 a Costa Rica huyendo de la dictadura en Chile, fue muy emotiva y estuvo llena de anécdotas del intérprete, tanto sobre las tablas como en su paso por la televisión y, por supuesto, del entorno familiar.

Valeria, su hija, recordó que Perucci se hizo costarricense por amor y que era tanta la pasión y el orgullo por hacer de Costa Rica su segunda patria, que en su hogar él mismo era quien cocinaba el gallo pinto y la olla de carne.

La actriz Alejandra Portillo fue una de las artistas que llegó a despedirse de su amigo y colega Leonardo Perucci. En la foto, brinda su apoyo a la viuda Arabella Salaverry. (José Cordero)

“Sé el cariño que le tiene la gente, pero nunca me imaginé la cantidad de muestras y homenajes que le ofrecieron. Es el honor que él se merece por su trayectoria y todo lo que le dio a este país”, manifestó orgullosa la hija del artista.

En el tributo también estuvieron figuras de la cultura costarricense como la actriz Alejandra Portillo y el músico Jaime Gamboa, de la agrupación Malpaís. También se hicieronn presentes compañeros de Perucci en Teletica, como el presidente del canal, René Picado, y Jorge Garro, quien trabajó con Leonardo mientras este fue figura del 7.

Ellos, junto a Mario Nájera, gerente de voz institucional de la televisora, vieron un video de la serie Los hijos del sol, que se emitió a finales de los años 90, en la cual participó Perucci como actor. Mientras evocaban aquellos tiempos, al fondo de la sala, el féretro de Leonardo estaba adornado con arreglos florales, fotografías suyas de diferentes etapas de su vida y una bandera de Chile abrazándolo.

“Leonardo es un gran actor, pero fue mucho más que eso. Lo admiré desde chiquillo cuando mis papás me llevaban a verlo al teatro. En la televisión hizo un gran trabajo, que supo usar la trinchera para promover cambios. Dejó una huella profunda en la cultura”, expresó Gamboa sobre el artista.

Un amor ‘improvisado’

Posiblemente, una de las anécdotas más emotivas de la noche fue la que contó Arabella Salaverry, esposa de Perucci.

Ella recordó con emoción que cuando él llegó como actor a nuestro país, tenía la intención de quedarse poco tiempo; sin embargo, se enamoró... del teatro y de ella.

Fue durante un ejercicio de improvisación para la obra Fuenteovejuna que se dio la conexión que a la postre los mantuvo juntos durante 47 años. “Era una improvisación de expresión corporal al ritmo de un tambor. Nos fuimos acercando y terminamos la improvisación con un beso (improvisado). Ahí me perdí y me imagino que él también se perdió”, narró Salaverry.

Arreglos florales, fotografías y una bandera de Chile adornaron el féretro de Leonardo Perucci. (José Cordero)

Según la también artista, la idea de ambos era cumplir 50 años como esposos y, aunque no lo lograron, las décadas que estuvieron juntos y formaron una familia fueron siempre buenas.

“La vida fue muy generosa al darme a un hombre tan íntegro, tan talentoso. Quiero rescatar su integridad; fue un hombre que a mí me admiraba, tenía una ética inamovible”, agregó la actriz.

Leonardo Perucci destacó en suelo tico por sus múltiples facetas artísticas, entre ellas la de actor, así como presentador de televisión, escritor, director y hasta docente.

Este jueves 12 de noviembre se realizará una misa en honor del intérprete en la iglesia San Juan Bosco, en San José, a la 1:30 p. m.

Amigos, familia, colegas y allegados se presentaron en la vela de Leonardo Perucci para rendirle honor y respeto al actor. (José Cordero)