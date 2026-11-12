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Leonardo Perucci: amigos y familia despiden al actor en una vela llena de recuerdos y hasta divertidas anécdotas

El actor chileno falleció el martes 10 de noviembre a los 87 años. Sus seres queridos se reunieron para despedirse de él en la funeraria del Magisterio, en San José

11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
La vela de Leonardo Perucci se realizó la noche de este miércoles 11 de noviembre en la funeraria del Magisterio, en San José. Jose Cordero
Jessica Rojas Ch.