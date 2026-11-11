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De paso fugaz a leyenda del teatro tico: Repase en fotos 47 años de Leonardo Perucci en Costa Rica

El actor, director, presentador y escritor chileno murió este martes 10 de noviembre

12-agosto-08 10:30am fotografa Adriana Ovares Retratos al actor y director Leonardo Perucci en el cine Variedades
Retratos al actor y director Leonardo Perucci en el cine Variedades. Adriana Ovares
Valeria Yuliana Arce Orozco