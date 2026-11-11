De paso fugaz a leyenda del teatro tico: Repase en fotos 47 años de Leonardo Perucci en Costa Rica

En 1979, Leonardo Perucci, actor y presentador de origen chileno, inicialmente llegó a San José para una estancia de apenas tres semanas; sin embargo, nunca se marchó, construyó un hogar y se convirtió en una de las figuras más queridas de la escena o la televisión costarricense.

El país lo acogió y Perucci devolvió esa generosidad, entregándose entero a la cultura nacional desde diferentes ámbitos.

A continuación, repase en imágenes parte de la trayectoria del artista, quien marcó la historia de la cultura tica.

Leonardo Perucci, Rodrigo Sánchez, Laura Peña y Marianela Herrera conformaban el equipo de animadores de 'Fantástico'. (Gerardo Sånchez/La Nación)

Leonardo Perucci en el ensayo de la obra de teatro 'La Segua', del escritor costarricense Alberto Canas. (Rafael Pacheco/La Nación)

Más allá de ser pareja, la también actriz Arabella Salaverry y Leonardo Perucci emprendieron juntos varios proyectos, turnándose labores: uno dirigía y el otro actuaba. (Melissa Fernandez Silva/La Nación)

Sin duda, Leonardo Perucci consolidó en 'Fantástico' una de las etapas más recordadas de la televisión abierta nacional. (Archivo/La Nación)

Patricia Figueroa y Verónica González junto a Leonardo Perucci en 'Giros', revista matutina de Repretel. (Archivo/La Nación)