De paso fugaz a leyenda del teatro tico: Repase en fotos 47 años de Leonardo Perucci en Costa Rica

En 1979, Leonardo Perucci, actor y presentador de origen chileno, inicialmente llegó a San José para una estancia de apenas tres semanas; sin embargo, nunca se marchó, construyó un hogar y se convirtió en una de las figuras más queridas de la escena o la televisión costarricense.
El país lo acogió y Perucci devolvió esa generosidad, entregándose entero a la cultura nacional desde diferentes ámbitos.
A continuación, repase en imágenes parte de la trayectoria del artista, quien marcó la historia de la cultura tica.