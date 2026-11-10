Murió Leonardo Perucci a los 87 años

El actor, director, presentador y escritor chileno Leonardo Perucci murió este martes 10 de noviembre, a los 87 años. El fallecimiento fue confirmado por Valeria Perucci, hija del artista, a Teletica.

Su partida cierra una historia artística que tuvo en Costa Rica uno de sus capítulos más importantes, el país al que llegó para quedarse unos días y donde terminó construyendo una vida, una carrera y una familia.

La vida del artista fue más allá de la televisión costarricense; su trayectoria transitó por el cine, el teatro y la conducción de programas, disciplinas en las que balanceó su talento y su versatilidad.

Nacido en Chile, Perucci había construido su arte allá antes de establecerse en suelo tico. Cuando llegó, ya había participado en unas 14 películas chilenas. Sin embargo, al establecerse en nuestro país, concentró su trabajo principalmente en el teatro y la televisión, donde se ganó el cariño del público y de las familias ticas por su trabajo en producciones reconocidas como Fantástico y la revista Giros de Repretel.

Una de las facetas más recordadas de Leonardo Perucci en Costa Rica fue la de presentador del programa 'Fantástico', donde trabajó al lado de Rodrigo Sánchez. (Archivo)

Su paso por la pantalla chica convivió con una actividad teatral que nunca abandonó del todo. En una entrevista con La Nación en el 2019, Perucci contó que era capaz de terminar una jornada como presentador en Teletica y trasladarse directamente al teatro para cumplir con una función.

Historia de arte y vida

Perucci se graduó como actor profesional en 1963, en la Academia de Teatro del Teatro de Ensayo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuando tenía 19 años encontró su vocación en las tablas y, poco después, se abrió camino en la televisión de su país.

Entre 1965 y 1973 protagonizó 14 telenovelas, mostrando así que en su tierra contó con una gran popularidad como galán.

Sin embargo, su carrera se vio afectada por uno de los episodios políticos más determinantes de la historia de Chile; el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet lo llevaron a exiliarse. Primero se trasladó a Cuba, donde permaneció durante cinco años; ahí trabajó en teatro y se formó en dirección teatral y análisis dramático.

En el 2014, Leonardo Perucci protagonizó la obra de teatro 'Amadeus', dirigida por Carlos Salazar. (Archivo)

“El exilio es un corte de afectos y lazos”, resumió en una conversación con este diario sobre su experiencia al dejar su país.

A Costa Rica llegó en 1979 con la idea de estar apenas 20 días; no obstante, el destino tenía otros planes para él y le puso en el camino el papel protagonista de la obra Fuenteovejuna, con la Compañía Nacional de Teatro (CNT). En ese montaje conoció a la escritora y actriz costarricense Arabella Salaverry, quien a la postre se convertiría en su esposa.

La vida de Leonardo ya empezaba a dar señales de que se asentaría en Costa Rica y poco a poco fue dejándose conquistar por el país, su gente… y por el amor.

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