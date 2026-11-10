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Murió Leonardo Perucci a los 87 años

El chileno acogió a Costa Rica como su hogar; aquí formó una familia y una amplia trayectoria artística

Leonardo Perucci forjó una carrera artística, una vida y una familia en Costa Rica.
Leonardo Perucci forjó una carrera artística, una vida y una familia en Costa Rica. Jose Cordero
Jessica Rojas Ch.