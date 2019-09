Se puede hablar también de sus aspiraciones por la alcaldía de Montes de Oca con el Frente Amplio y dice defenderá ese partido como “el único que no está pringado en un escándalo de corrupción”. Ese es Perucci, un hombre querido por todas las veces que se le ha visto en una pantalla de televisión o cine pero que no por eso es light. Él es el anti-light y no se anda con rodeos.