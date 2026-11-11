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Definen honras fúnebres de Leonardo Perucci en San José: conozca cuándo será la despedida del actor

El artista falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años.

Leonardo Perucci, actor y presentador
Leonardo Perucci destacó como actor y presentador detelenovelas, programas de televisión y maestro en Costa Rica. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco