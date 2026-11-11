Definen honras fúnebres de Leonardo Perucci en San José: conozca cuándo será la despedida del actor

Tras el sensible fallecimiento del maestro Leonardo Perucci, se dieron a conocer los detalles de los actos fúnebres, organizados para rendir tributo a su vida, su trayectoria en la televisión costarricense y la cultura nacional.

La vela de cuerpo presente tendrá lugar hoy miércoles, a partir de las 4 p. m., en las instalaciones de la Funeraria del Magisterio, en San José, donde familiares, amigos, colegas del gremio artístico y seguidores podrán acercarse a acompañar a sus seres queridos.

Asimismo, en el programa Calle 7 Informativo se informó que este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una misa en su honor en la iglesia de San Juan Bosco, a la 1:30 p. m.