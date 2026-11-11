Leonardo Perucci padeció crisis de saturación de emergencias de la CCSS: ‘Hay adultos mayores durmiendo tres días en sillas de ruedas’, relata hija del actor

Leonardo Perucci, emblemático actor costarricense que falleció a los 87 años, también padeció la crisis de saturación que se vive en los Servicio de Emergencias de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así lo confirmó a La Nación su hija, Valeria Perucci.

Ella comentó que su padre, quien falleció debido a un evento cardíaco, entró a emergencias del Hospital Calderón Guardia a la 1 a. m. del sábado 7 de noviembre, le hicieron una revaloración hasta las 10 a. m. de ese mismo día y permaneció en silla de ruedas hasta la noche, cuando lo pasaron a la sección de anexo. Allí estuvo en un sillón reclinable por dos días, un espacio que dice es muy frío. Posteriormente, Perucci fue pasado a internamiento.

Valeria Perucci reconoce que aunque la estancia en emergencias es complicada debido a las condiciones y que hay tiempos de espera “irrazonables” para los pacientes, sí sintió que por su papá se hizo lo que se pudo debido a que él ingresó infartado. Contó que por el protocolo del hospital, primero lo trataron con medicamento y posteriormente lo pasaron a internamiento para poder realizarle un cateterismo.

No obstante, la hija de Perucci lamentó lo que se vive en la sala de emergencias y reclamó que la Caja debe ser fortalecida.

“Lo triste es ver como está emergencias. Me indigna mucho, es pura negligencia de este gobierno no pagarle a la Caja. Hay adultos mayores durmiendo por tres días en una silla de ruedas. No hay suficientes especialistas, no hay enfermeros. La Caja sí sirve, pero hay que fortalecerla. Cuando mi papá pasó a internamiento fue diferente. Cuando mi papá entró en paro (luego del cateterismo) llegaron como 10 médicos, eso usted no lo ve en un hospital privado. Ya en internamiento el servicio es maravilloso y hay calidad humana”, afirmó la familiar del actor.

Tras consulta de La Nación mediante la ofician de prensa de la CCSS, la directora del Calderón Guardia, Tania Jiménez, indicó que actualmente tienen una sobreocupación de entre 140% y 160% y que se debe a exceso de demanda y casos complejos. Afirmó que en este momento, el 60% de personas en el Servicio de Emergencias son adultas mayores.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, afirmó que una de las acciones implementadas por la institución para solventar la crisis de sobreocupación en los servicios de emergencias de hospitales nacionales y regionales es el traslado de pacientes entre centros médicos. Sin embargo, la dirección médica de un hospital nacional señaló que hasta ahora no han visto ningún impacto y que continúan con el mismo problema de saturación. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Días de espera y groserías

Jimmy Córdoba, paciente de este mismo centro médico, contó que en su caso esperó siete días antes de pasar a salón: durante dos días y noches estuvo en una silla de ruedas y durante cinco más lo hizo en un sillón reclinable que asegura no está en el mejor estado.

Córdoba, quien está siendo atendido por un aneurisma de la aorta ascendente, una fuga en la valvula de su trasplante valvular aórtico y por tener arterias bloqueadas, contó que durante su estancia en emergencias convivió con Perucci y que en momentos en los que el actor tuvo mucho malestar de pecho él alertó al personal médico, sin embargo, cuenta que la atención era fría y que tardaban entre 20 y 30 minutos en acudir a ver al paciente.

“Me decía: estoy con dolor y no me ponen atención”, contó el paciente.

Durante su estadía en emergencias, Jimmy Córdoba afirma que había pacientes desatendidos. “Usted ve que aquí se satura. Se ven filas de personas para valoración y son 15 o 20 sillas de puros adultos mayores. Esto está colapsado y es un colapso en el que uno se frustra, no sabe si salir, irse o quedarse. Pero si me voy y me da un infarto en la casa corro más riesgo. Aquí hay un muchacho que no come desde las 6 p. m. de ayer (martes) y aún no le dicen si le harán el cateterismo”, contó Córdoba a La Nación. Su caso fue expuesto inicialmente, en Facebook, por el periodista Jorge Chaves.

El paciente Jimmy Córdoba contó que está a la espera, pues no sabe si le harán o no un cateterismo.

Crisis en la Emergencias de los hospitales de la CCSS

En las últimas semanas, La Nación ha dado a conocer la crisis de saturación y falta de especialistas que se vive en los hospitales nacionales y regionales que provoca que pacientes esperen, incluso por días, en las salas de emergencias: muchos lo hacen en sillas y sillones.

A la 1:25 p. m., este medio envió consultas a las autoridades de la Caja para saber si tomarán alguna acción específica con este centro médico y conocer a quiénes estarían beneficiando las medidas que la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, dijo, anteriormente, que están implementando para solventar la situación. La oficina de prensa indicó que la consulta está en trámite.

Una autoridad hospitalaria de un hospital nacional comentó que las derivaciones de pacientes a otros centros médicos que dijo Taylor están ejecutando no ha generado ningún impacto en la saturación del servicio de emergencias.