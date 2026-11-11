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El País

Leonardo Perucci padeció crisis de saturación de emergencias de la CCSS: ‘Hay adultos mayores durmiendo tres días en sillas de ruedas’, relata hija del actor

Otro paciente narró a ‘La Nación’ que esperó siete días, dos en silla de ruedas y posteriormente en un sillón, antes de pasar a internamiento en el Hospital Calderón Guardia.

Jimmy Córdoba y Leonardo Perucci durante su estadía en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia. Ambos padecieron la saturación del servicio que se vive en este centro médico así como en hospitales nacionales y regionales.
Jimmy Córdoba y Leonardo Perucci durante su estadía en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia. Cortesía
Fernanda Matarrita Chaves