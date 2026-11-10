¿Qué hace la Caja para atender saturación en Emergencias de hospitales? Jerarca defiende medidas y autoridad médica afirma que no ha visto resultados

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirmó que una de las acciones implementadas por la institución para solventar la crisis de sobreocupación en los servicios de emergencias de hospitales nacionales y regionales es el traslado de pacientes entre centros médicos.

Sin embargo, la dirección médica de un hospital nacional, que solicitó el resguardo de su identidad, señaló que hasta ahora no han visto ningún impacto y que continúan con el mismo problema de saturación.

“En una estrategia nacional de abordaje, lo que estamos haciendo es la derivación de pacientes a los distintos nodos. Entonces, estamos llamando a esos pacientes para que nos den el consentimiento de que sean derivados a otras áreas de salud, a otros hospitales o a otros centros a nivel nacional para que puedan hacerles el procedimiento”, indicó Taylor tras consulta de La Nación.

La autoridad médica explicó cómo funcionan los nodos y por qué, hasta ahora, no estarían surtiendo efecto para el hospital nacional que dirige.

“Los nodos son una modalidad que se organiza para que se resuelvan casos. Esos nodos funcionaron antes, pero como ahora se aprobó una modalidad de pago diferente que no ha sido aceptada por especialistas, entonces hasta ahorita se sabe que en uno de los centros médicos habilitados hay un ortopedista que dice que se la ha unido más gente. Pero imagínese lo que es una sola persona para la demanda de todo un país. Va a resolver, pero son casos muy elegidos”, indicó la autoridad médica.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, defendió las medidas que implementa la institución para tratar la crisis de emergencias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La dirección médica agregó que los Centros de Atención Integral en Salud y las Áreas de Salud tienen una muy baja complejidad: no cuentan con banco de sangre ni tienen unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Los nodos trabajan por tiempo extraordinario y a veces sale alguna otra estrategia, como que movilizan a un cirujano a algún lugar temporalmente para resolver a algunos pacientes. Si me preguntan a mí, en este momento, no he visto ningun impacto en los casos de nosotros”, afirmó la autoridad hospitalaria.

En las últimas semanas, La Nación ha informado sobre el drama que se vive en el servicio de Emergencias de los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, así como de Liberia, Heredia y Alajuela. Estas situaciones han sido expuestas en informes de auditoría y han sido confirmadas por autoridades médicas, así como por pacientes que han narrado esperas de días en sillas de metal, sillones o camillas antes de ser internadas o intervenidas.

Mónica Taylor respondió la consultas de La Nación durante una conferencia de prensa ofrecida este 9 de noviembre. Según dijo, el Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, bajó su ocupación en un 20%, pasando de 111 a 89 pacientes. Asimismo, se refirió a las acciones implementadas para reducir la saturación.

Pacientes de este centro médico contaron cómo pasaron hasta seis días sentados en una silla de metal esperando por intervenciones; asimismo, la desesperación de no contar con una camilla hizo que algunas personas se acostaran en el piso, pues allí encontraban “más comodidad”.

Una paciente se acostó en el piso tras presuntamente haber sido operada en el hospital de Liberia, pues no tenía una camilla asignada. Así lo indicó una persona que esperaba en el servicio de Emergencias de ese centro médico. Este medio tuvo acceso a videos en los que igualmente otras personas enfermas prefirieron acostarse en el piso, pues tenían días de estar esperando en sillas de metal. (Cortesía para La Nación/Apple Photos Clean Up)

Personal ‘no colabora’

Una de las causas de la sobresaturación que más han expuesto los directores médicos es la falta de especialistas. Hay programas extraordinarios como los de Hemodinamia (unidad que, entre otros procedimientos, realiza cateterismos) y Ortopedia que, según señala un informe de auditoría, no están funcionando por la carencia de médicos especializados.

Según una autoridad médica, la nueva modalidad de pago para jornadas extraordinarias no es atractiva para los especialistas y otros funcionarios.

Cuando se le consultó a Taylor sobre si consideran volver a la metodología CUMCAS-PIB, en la que había más participación de funcionarios, afirmó que están haciendo una revisión de las tablas de pago.

“Ya lo dijo el gerente médico, que en unos 15 días ya estarían las tablas (...). Si no está esa modalidad, pues ¿qué estamos haciendo? Igual, guardias y disponibilidades de los médicos que sí se apuntan a hacer guardias y disponibilidades para la atención de esos procedimientos, al igual que las jornadas extraordinarias, que son las jornadas que siempre se han pagado en la institución”, agregó.

Cuando se le cuestionó por lo que ocurre con las salas de emergencias, que, en general, continúan saturadas con pacientes que esperan días por un cateterismo o por otras atenciones o intervenciones, la jerarca señaló:

“Las acciones yo sí las estoy haciendo. Lamentablemente, el personal es el que no está colaborando. Entonces, podría usted seguir al personal para que sea este el que le dé las razones por las cuales no se atiende”, dijo Taylor.

Otras acciones de la CCSS

Entre otras acciones que dijo están realizando para atender la crisis hospitalaria afirmó que se encuentran analizando cuáles son las mejoras en infraestructura que se requieren, y se refirió a dos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, relacionados con médicos especialistas.

Taylor también mencionó ajustes salariales para retener a los especialistas. Según explicó, el perfil de médico especialista es el único que cuenta con una definición de salario global autorizada y definitiva. La institución, además, aplicó dos ajustes técnicos a las remuneraciones de estos profesionales.