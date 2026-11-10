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El País

¿Qué hace la Caja para atender saturación en Emergencias de hospitales? Jerarca defiende medidas y autoridad médica afirma que no ha visto resultados

Mónica Taylor, presidenta de la CCSS, se refirió a las acciones de la institución para solventar la crisis que se vive en las salas de emergencias de hospitales nacionales y regionales; entre ellas, la derivación de pacientes entre centros médicos

"Las sillas son de metal y con el aire acondicionado se ponen más frías. Esta situación es fatal", narró paciente que espera por camilla en el Hospital de Liberia.
Sala de emergencias del hospital de Liberia a mediados de octubre. CCSS defiende que la saturación en ese hospital disminuyó un 20%, sin embargo, la sobreocupación también está ocurriendo en hospitales nacionales y otros regionales. Cortesía para La Nación
Fernanda Matarrita Chaves