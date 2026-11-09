Paciente narra la crítica situación que viven enfermos en Hospital de Alajuela; directora confirma sobreocupación de Emergencias

Aun cuando llegó en ambulancia al Hospital San Rafael de Alajuela con una referencia del Hospital México para continuar su tratamiento, usando ropa hospitalaria y canalizada con una vía intravenosa, una paciente tuvo que quedarse fuera del Servicio de Emergencias, hacer fila y esperar para que la valoraran. Sin embargo, este procedimiento no fue lo más complejo que tuvo que enfrentar.

Yorleny Porras Calvo, paciente sobreviviente de cáncer de mama, narró a La Nación su vivencia en el Hospital de Alajuela, centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que al igual que los hospitales josefinos México, Calderón Guardia y San Juan de Dios, así como los regionales San Vicente de Paul (en Heredia) y Enrique Briceño (en Liberia) tiene su servicio de Emergencias sobreocupado.

Esta crisis provoca que haya pacientes que deban esperar días, para ser internados u hospitalizados.

La espera, antes de pasar a internamiento, la realizan en Emergencias y lo pueden hacer en sillas de metal, sillones o en una camilla. Así lo confirmó Karen Rodríguez, directora del hospital San Rafael de Alajuela.

‘¿Cómo puede recuperarse adecuadamente una persona que no dispone de una cama’

Antes de llegar al Hospital de Alajuela, doña Yorleny cuenta que tuvo que esperar varias horas, soportando dolor, antes de que la ambulancia la recogiera. Cuando por fin fue trasladada, debió aguardar más y además hacer la fila de Emergencias en el hospital alajuelense. Cuando finalmente recibió atención, pues presentaba un cuadro de mastitis, le tocó esperar en una silla de metal: allí pasó la noche.

“Todo el día aguantando dolor y tras de eso llegar y encontrar una silla de metal para pasar la noche de manera incómoda y hombro con hombro de otros pacientes, expuesta, al frío, viendo adultos mayores, adolescentes y otras personas incluso en peor estado que yo, sentadas hasta cinco días con tratamiento intravenoso en caso de quienes tenían infecciones”, lamentó Porras, quien acudió al centro médico a mediados de octubre.

“¿Cómo puede recuperarse adecuadamente una persona que no dispone de una cama, que no logra dormir y que debe permanecer sentada durante días y noches en una banca metálica?”, cuestionó la paciente.

Sobreocupación en el Hospital de Alajuela

Tras consultas de La Nación, Karen Rodríguez, directora del Hospital de Alajuela, explicó que la saturación en Emergencias se debe a un aumento en la demanda de servicios de salud, “pese a las acciones desde la Dirección Regional por habilitar horarios ampliados en áreas de salud”.

Señaló que los pacientes de Ortopedia con fracturas son más y que al mantenerlos en espera, se ven limitados. Actualmente, dijo, no se están realizando atenciones en jornadas extraordinarias porque no hay personal que quiera hacerlas y las mismas son voluntarias.

Direcciones médicas de otros hospitales aseguraron que parte del problema que incrementa la crisis de atención radica en la falta de personal especializado e infraestructura.

Para el 27 de octubre, la doctora Rodríguez indicó que tenían 69 pacientes esperando por internamiento:

22 pacientes de Ortopedia (esperan en promedio 30 días, no se especificó si en emergencias)

16 pacientes de Cirugía (en promedio cinco días de espera)

31 pacientes de Medicina (con una espera promedio de siete días)

La directora indicó que la asignación de camas se realiza considerando un criterio cronológico a partir de la fecha de ingreso, sin embargo, hay casos críticos en los que los especialistas determinan que hay pacientes que deben tener prioridad.

“La asignación puede efectuarse antes que la de otros pacientes, en resguardo de su seguridad y condición de salud. Este procedimiento procura garantizar la trazabilidad del proceso y la equidad en el acceso a la cama hospitalaria para todos los usuarios”, indicó la médica.

A mediados de octubre, una paciente se acostó en el piso tras en apariencia haber sido operada en el Hospital de Liberia, pues no tenía una camilla asignada. Esto según indicó una persona que esperaba en el Servicio de Emergencias de ese centro médico. Este medio tuvo acceso a videos en los que igualmente otras personas enfermas prefirieron acostarse en el piso pues tenían días de estar esperando en sillas de metal. (Cortesía para La Nación/Apple Photos Clean Up)

Risas en la madrugada y desorganización

Doña Yorleny contó que aunque el trato de los médicos fue bastante humano, la situación fue distinta con el equipo de enfermería; asimismo, comentó que la dinámica en el Servicio de Emergencias es desorganizada y que reparten los alimentos entre gritos, de la misma manera llaman a las personas para la administración de medicamentos.

“En horas de la madrugada se escuchaban risas y conversaciones del personal de enfermería; en algunas ocasiones, el trato no fue el más cordial y percibí poco interés ante determinadas necesidades de los pacientes”, expuso la paciente, quien considera que la situación que se está viviendo en los hospitales debe de ser visibilizada.

Para la paciente, la crisis de sobreocupación en el Hospital San Rafael de Alajuela, que es la misma que en muchos otros centros médicos del país, en los que hay personas que ante la desesperación prefieren acostarse en el suelo, es indigna y aseveró que el descanso, la comodidad y la tranquilidad no son lujos para una persona enferma, sino condiciones fundamentales para su bienestar durante la recuperación.

Lo que ocurre en este centro hospitalario se suma al drama que han narrado pacientes de otros hospitales y que ha sido confirmado por direcciones médicas, tal y como ha expuesto La Nación.

Días atrás, y bajo el resguardo de su identidad, autoridades de hospitales afirmaron a este medio que la situación está llegando al extremo.

“Los pacientes se están muriendo. Creo que estamos llegando a un punto crítico. Hay casos de pacientes que debieron tener una atención más oportuna. Una fractura que se opere a un mes plazo tiene complicaciones”, aseguró la Dirección de un hospital.