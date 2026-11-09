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El País

Paciente narra la crítica situación que viven enfermos en Hospital de Alajuela; directora confirma sobreocupación de Emergencias

La directora del Hospital San Rafael de Alajuela confirmó la situación que también se presenta en los hospitales nacionales y regionales. En un solo día, 69 personas esperaban en el servicio de Emergencias para ser internadas o intervenidas

Una paciente expuso que tuvo que pasar la noche en esta silla en el Hospital San Rafael de Alajuela. Afirmó que hay personas que pasaron hasta cinco días en mobiliario similar en el Servicio de Emergencias de ese centro médico.
Una paciente expuso que tuvo que pasar la noche en esta silla en el Hospital San Rafael de Alajuela. Afirmó que hay personas que pasaron hasta cinco días en mobiliario similar en el Servicio de Emergencias de ese centro médico. Archivo LN y Cortesía
Fernanda Matarrita Chaves