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La huella de Leonardo Perucci en el swing criollo: el emotivo homenaje tras su muerte

El apoyo del artista al swing y al bolero criollo forma parte del legado que hoy reconoce la comunidad de bailarines costarricenses

Desde 'Fantástico', Leonardo Perucci abrió una vitrina para el swing criollo y contribuyó a cambiar la percepción del público sobre esta forma de bailar.
Desde 'Fantástico', Leonardo Perucci abrió una vitrina para el swing criollo y contribuyó a cambiar la percepción del público sobre esta forma de bailar. Jose Cordero
Fátima Jiménez