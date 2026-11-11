La huella de Leonardo Perucci en el swing criollo: el emotivo homenaje tras su muerte

Desde 'Fantástico', Leonardo Perucci abrió una vitrina para el swing criollo y contribuyó a cambiar la percepción del público sobre esta forma de bailar. (José Cordero /La Nación )

Leonardo Perucci no solo dejó huella en la televisión costarricense. También abrió espacio para que expresiones populares como el swing y el bolero criollo fueran vistas y valoradas por el público nacional.

Así lo recordó Eric Madrigal, presidente de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses y gestor sociocultural, tras el fallecimiento del actor y presentador este martes.

En una publicación en sus redes sociales, Madrigal compartió un mensaje de despedida a nombre de la asociación y del Instituto Costarricense del Swing y el Bolero Criollo, en el que destacó la defensa que Perucci hizo de estas formas de bailar.

Madrigal lamentó la muerte del artista chileno, a quien describió como una figura que “dio la cara a favor de nuestro swing y bolero criollo y modificó radicalmente la percepción que el pueblo costarricense tenía sobre estas hermosas formas de bailar”.

“Nuestros bailes patrimoniales vivirán eternamente agradecidos por esta invaluable contribución”, expresó en el mensaje.

Eric Madrigal, presidente de la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses, agradeció el respaldo que Leonardo Perucci brindó a estas expresiones culturales. (Tomada de redes sociales/Eric Madrigal )

El gestor sociocultural acompañó el homenaje con un video de Perucci en su programa y una invitación a prestar atención a la manera como hablaba de estas expresiones culturales.

“Hay que escuchar su voz para comprender el valor que le otorgó al swing y al bolero criollo en este programa que llegaba por televisión a todos los hogares costarricenses en el territorio nacional”, escribió.

Una vitrina frente al prejuicio

El reconocimiento remite al papel que tuvo Perucci desde Fantástico, el extinto programa de Teletica en el que abrió un espacio para el swing criollo mediante el concurso Los piratas del ritmo, durante la década de los 80.

Aquella iniciativa llevó a la televisión una forma de bailar que había sido estigmatizada y vinculada con sectores marginados.

Su aporte no consistió en crear el baile, sino en respaldar a sus protagonistas y darles una plataforma para mostrar su talento ante un público más amplio. La presencia de los bailarines en pantalla ayudó a transformar la mirada sobre una expresión que durante años había enfrentado rechazo social.

El propio Perucci recordó que su decisión encontró resistencia. En una entrevista publicada por Teletica en 2023, contó que hubo quienes cuestionaron que llevara el swing a la televisión por los prejuicios que pesaban sobre quienes lo practicaban.

“Me decían que cómo iba a poner en televisión el swing, si ese era el baile de los ‘delincuentes’. Pero yo me empeciné y lo llevé al programa”, relató entonces.

Su insistencia dio resultado. Según recordó en aquella entrevista, en dos años esa forma de bailar se convirtió en un “éxito rotundo”. El concurso contribuyó a que el swing pasara de ser una práctica mal vista por algunos sectores a una expresión celebrada por los televidentes.

Ese respaldo es el que Madrigal y las organizaciones dedicadas al swing y al bolero criollo reivindicaron en su despedida: el de un comunicador que utilizó su espacio en la televisión para reconocer el valor de los bailarines y de las expresiones culturales que representaban.