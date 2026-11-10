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Leonardo Perucci habló de sus problemas de salud semanas antes de fallecer, en ‘Los doctores’

El 19 de octubre, el presentador habló en Teletica sobre el cáncer que había enfrentado y una operación cardíaca realizada en mayo

Leonardo Perucci desarrolló una trayectoria como actor, director, presentador y escritor, y se ganó el cariño del público costarricense con su trabajo en teatro y televisión.
Leonardo Perucci desarrolló una trayectoria como actor, director, presentador y escritor, y se ganó el cariño del público costarricense con su trabajo en teatro y televisión. Jose Cordero

Fátima Jiménez , Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya