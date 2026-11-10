Leonardo Perucci habló de sus problemas de salud semanas antes de fallecer, en ‘Los doctores’

Leonardo Perucci habló públicamente de los padecimientos que había enfrentado y de las secuelas de sus tratamientos menos de un mes antes de su fallecimiento. El actor, director, presentador y escritor chileno murió este martes 10 de noviembre, a los 87 años, según confirmó su hija Valeria Perucci, a Teletica.

Aunque no se ha trascendido la causa de su muerte, el artista había compartido detalles de su salud durante una participación en el programa Los doctores, de Teletica, el 19 de octubre. En aquella entrevista se refirió al cáncer linfático, un tumor en la próstata y problemas cardíacos que habían marcado su vida.

Durante la conversación con la presentadora Thais Alfaro, Perucci relató cómo había enfrentado las quimioterapias acompañado por su familia. Según contó entonces, había superado el cáncer en dos ocasiones. También recordó una intervención realizada en mayo de este año, cuando necesitó un reemplazo de válvula aórtica.

Las alucinaciones que relató tras su hospitalización

Uno de los episodios en los que se detuvo fue lo que vivió mientras estuvo hospitalizado por su operación cardíaca.

“Otra cosa que sucede con las personas de la tercera edad, y se los voy a dar como dato para que no se asusten, son las alucinaciones. Mientras yo estuve en el hospital, tenía alucinaciones que me duraban a veces todo el día”, contó en la entrevista con Thais Alfaro.

El artista describió algunas de esas experiencias y explicó que, mientras ocurrían, se sentía inmerso en ellas.

“En el momento yo estaba metido en la alucinación, que eran siniestras porque siempre se me perdía la familia, bien curioso. En otras iba en una balsa gigantesca saliendo de un río en Panamá”.

Perucci señaló que había dejado por escrito esas vivencias para no olvidarlas, pues las consideraba parte de lo que le había tocado atravesar.

“Todas esas son cuestiones, yo diría normales; tampoco es para volverse loco ni asustarse... Yo tuve la suerte de estudiar mucha anatomía y me fascinó”, dijo.

En octubre seguía en rehabilitación

En esa aparición televisiva, el actor también aseguró que se mantenía en rehabilitación y hacía ejercicio por recomendación médica. Su relato daba cuenta del proceso de recuperación que seguía después de la intervención cardíaca, además de las enfermedades que había enfrentado con el paso de los años.

La noticia de su fallecimiento se conoció este martes 10 de noviembre.