Leonardo DiCaprio y el villano de ‘Titanic’ se reencontraron tras 28 años y podrían enfrentarse en los Óscar

Leonardo DiCaprio y Billy Zane coincidieron en una alfombra roja tras 28 años y podrían enfrentarse como nominados al Óscar en 2026

Leonardo DiCaprio y Billy Zane coincidieron nuevamente en una alfombra roja, 28 años después del estreno de Titanic. El encuentro ocurrió en Hollywood, durante el estreno del nuevo filme protagonizado por DiCaprio, Una batalla tras otra (2025).

En 1997, Zane interpretó a Cal Hockley, prometido del personaje de Kate Winslet, y fue considerado el villano principal de la cinta. Aunque el público ha debatido durante años si el verdadero conflicto estuvo en la puerta que Rose no compartió, Zane quedó en la memoria colectiva por su papel.

En la vida real, ambos actores mantienen una relación amistosa. Zane, de 59 años, asistió al evento para apoyar a su colega, con quien ya se había encontrado en 2017 durante un evento de la Fundación Leonardo DiCaprio en St. Tropez, Francia.

La reunión de esta semana se dio bajo los reflectores de la industria del cine, y podría ser el inicio de una nueva competencia, esta vez en los premios Óscar de 2026. DiCaprio interpreta a un revolucionario perseguido por un agente (Sean Penn) en la nueva cinta de Paul Thomas Anderson.

Por su parte, Zane da vida a Marlon Brando en la película Waltzing with Brando. El proyecto, basado en las memorias del arquitecto Bernard Judge, cuenta cómo el actor intentó construir un resort sostenible en una isla privada de la Polinesia Francesa. Según la producción, el 5% de las ganancias se donará a los residentes locales.

A pesar de sus diversos trabajos en cine, televisión y teatro, Zane sigue siendo identificado por su papel en Titanic. Ha participado en películas como Tolerancia Cero (2001), las series Community y The Boys, así como en la obra de Broadway Chicago.

En declaraciones a la revista People, el actor indicó que muchos fanáticos “aman odiar” al personaje que interpretó, aunque algunos han expresado empatía hacia su historia.

El director James Cameron también reveló que DiCaprio casi rechazó el papel de Jack Dawson. El cineasta relató que el actor no quería interpretar a un protagonista convencional. Finalmente, accedió tras ser convencido de que representaba un reto actoral. Cameron afirmó que nunca dudó del talento del actor.

