LEGO KPop Demon Hunters llegará en 2026 con sets inspirados en película de Netflix

La alianza entre LEGO y la película de Netflix llevará el universo de KPop Demon Hunters al formato de bloques por primera vez en 2026

Por Damián Arroyo C.
LEGO confirmó el estreno de KPop Demon Hunters en versión de bloques. La colección debutará en 2026 y será la primera de esta franquicia.
LEGO confirmó el estreno de KPop Demon Hunters en versión de bloques. La colección debutará en 2026 y será la primera de esta franquicia. (Imagen confines ilustrativos) (ChatGPT/Generado con IA)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

