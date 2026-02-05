LEGO KPop Demon Hunters llegará en 2026 con sets inspirados en película de Netflix

LEGO confirmó el estreno de KPop Demon Hunters en versión de bloques. La colección debutará en 2026 y será la primera de esta franquicia. (Imagen confines ilustrativos)

LEGO anunció el lanzamiento de LEGO KPop Demon Hunters, una nueva línea de sets basada en la película de Netflix que combina música, acción y elementos sobrenaturales. La colección saldrá a la venta en una fecha no confirmada del 2026.

Según la empresa, la propuesta llevará al formato de bloques a los personajes más conocidos de KPop Demon Hunters, con escenas y momentos inspirados directamente en la producción cinematográfica. La iniciativa apunta a fanáticos del cine, del K-pop y de la marca LEGO.

Este proyecto representará la primera vez que el Grupo LEGO desarrolla sets relacionados con la producción de Netflix. La compañía indicó que no existieron lanzamientos previos de esta temática y que se trata de una colaboración completamente nueva dentro de su catálogo.

LEGO informó que los detalles oficiales sobre los productos se comunicarán de forma gradual. La empresa señaló que las novedades, fechas exactas y anuncios se divulgarán a través de su página oficial.