Tico está muy cerca de que LEGO convierta su diseño en un juego de la marca: ¡Apóyelo!

La identidad de Francisco Escobar no se puede explicar sin los legos. Lo dice hasta su usuario de Instagram BrickFran506 (”brick” en referencia a los bloques de esta franquicia) así como una pasión desenfrenada que lo ha hecho dedicar sus días completamente hacia este tipo de diseños.

Escobar es el único costarricense y uno de los pocos latinoamericanos que ha conseguido más de 10.000 aficionados en el club de Lego Ideas, donde presenta sus creaciones inspiradas en la imaginería de la franquicia. Ahora, está a punto de un hito pues sus obras podrían ser elegidas para convertirse en un juego de LEGO de forma oficial.

Se trata del proyecto Dr. Seuss and LEGO, el cual se encuentra en competencia en el sitio VoteForBricks.com. El proyecto ya fue expuesto en diferentes festivales del Reino Unido, incluido Londres, Birmingham y Milton Keynes. También recibió el reconocimiento Selección del Personal (Staff Pick) por LEGO y sueña con seguir haciendo camino.

Así se ven los tres sets diseñados por el tico Francisco Escobar. Foto: Cortesía

Joven costarricense pone a competir su talento en certamen de Lego

Fiebre y talento Copiado!

Para el tico, encontrarse en esta vitrina revela un sueño de toda su vida. “Mi pasión por LEGO empezó de pequeño, cuando me regalaban sets en mi cumpleaños o en las Navidades. Todavía décadas después los conservo como parte de mi colección”, recuerda. “Ahora soy fanático, coleccionista y me gusta hacer diseños o proyectos relaciones cuando tengo la oportunidad”.

Escobar estudió diseño gráfico, experiencia de usuario y comunicación visual, disciplinas que le sirvieron para plantear este proyecto de alto calibre.

Los colores y fantasías de 'Dr. Seuss' sedujeron a Escobar para crear estos hermosos diseños. Foto: Cortesía

El tico se inspiró en la franquicia de Dr. Seuss, el caricaturista que dio vida a íconos como el Lórax y el Grinch.

Para la creación de las figuras, se inspiró en los sets actuales de Harry Potter. Por eso eligió tres historias particulares: El Gato Ensombrerado (The Cat in the Hat), ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? (How the Grinch Stole Christmas?) y El Lórax (The Lorax).

Francisco Escobar es un apasionado de las posibilidades que ofrecen los LEGO. Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

“La inspiración de Dr.Seuss and LEGO nació hace como dos años, con los sets de los libros de Harry Potter. Cuando los vi, me encantaron y pensé que debía hacerse más de este tipo, que el potencial era gigante: todas las historias de libros podrían ser de ese estilo. Fue ahí cuando elegí, a mi parecer, tres de los cuentos cortos más creativos que hay y han marcado a miles niños y adultos en el mundo”, rememora el costarricense.

Por un año trabajó con los diseños, creando prototipos en un programa 3D. Después consiguió piezas, las ajustó para los modelos y para cargarlos de color. El resultado lo dejó más que satisfecho.

“Afortunamente, Dr. Seuss and Lego tiene muchísimo apoyo en el exterior y a nivel nacional. Por eso en este momento se encuentra en la recta final, con más de 9.000 votos para ser revisado por LEGO en Dinamarca y la posibilidad de convertirse en un set. Me llena de emoción”, finaliza.

Puede dar su apoyo a este diseño ingresando al sitio VoteForBricks.com.