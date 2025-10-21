7 cosas que todo padre debe saber sobre ‘KPop Demon Hunters’, la nueva fiebre infantil en Netflix

La cinta animada KPop Demon Hunters se convirtió en tendencia mundial por su música pegajosa y su mensaje de amistad.

La película KPop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno entre los niños y adolescentes. Llegó a Netflix sin mucha promoción, pero en pocas semanas subió a los primeros lugares de audiencia mundial.

El filme no solo lidera los rankings de la plataforma, sino que sus canciones alcanzaron los primeros lugares en el Top 10 Global de Spotify y aparecieron en la Billboard.

1. El K-pop conquista también el cine animado

Las protagonistas de KPop Demon Hunters forman un grupo ficticio llamado HUNTR/X, que combina coreografías, música pop y secuencias de acción. Las canciones del filme acumularon más de 3 millones de reproducciones y se posicionaron entre las más escuchadas del mundo.

2. El mercado ya ofrece productos oficiales

El éxito del filme impulsó la venta de productos con licencia oficial. En tiendas y plataformas digitales hay ropa, artículos escolares, mochilas, juguetes y decoración temática. Es probable que los niños empiecen a pedir objetos relacionados con el grupo HUNTR/X.

3. Clasificación recomendada para mayores de 10 años

La película está dirigida al público infantil, con una clasificación para mayores de 10 años. Combina humor, música y aventura, pero incluye escenas de acción en las que las protagonistas actúan como cazadoras de demonios. Algunos niños podrían sentirse incómodos con estas secuencias. Se recomienda que los padres la vean primero para valorar si es adecuada para sus hijos.

4. Una historia sobre amistad y valentía

El relato sigue a tres amigas que equilibran sus vidas como estrellas del K-pop y heroínas secretas. Muestra valores como la amistad, la cooperación y el coraje, sin recurrir a violencia explícita. La narrativa mantiene el ritmo de un concierto juvenil con una estética visual colorida y moderna.

5. Enseña sobre la cultura coreana

Entre coreografías, rituales y objetos tradicionales, la película introduce elementos de la cultura coreana. Las protagonistas usan espadas y abanicos inspirados en los chamanes coreanos, y aparecen dos mascotas simbólicas: Derpy, un tigre, y Sussy, un ave que representa buena suerte. Para los padres, es una oportunidad para acercar a los niños a un nuevo idioma y tradiciones de Asia.

6. Promueve el protagonismo femenino

KPop Demon Hunters presenta figuras femeninas fuertes que lideran la historia. Las protagonistas cantan, bailan y enfrentan desafíos sobrenaturales sin perder la empatía. Para los padres, puede servir como punto de partida para hablar con sus hijos sobre liderazgo femenino y trabajo en equipo.

7. Netflix podría convertirla en una franquicia

El impacto del filme generó rumores sobre una posible secuela o serie derivada. Medios especializados, como The Wrap, informaron que Netflix evalúa extender el universo de KPop Demon Hunters con nuevas producciones, incluida una versión en live-action. Aunque la empresa no confirmó oficialmente la noticia, la expectativa entre los seguidores es alta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.