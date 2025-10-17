Estas son las canciones de ‘KPop Demon Hunters’ que arrasan en Billboard y Netflix

La película animada KPop Demon Hunters brilla por su música original, que arrasa en las listas de Billboard y acumula miles de millones de reproducciones.

KPop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno global al combinar animación de alto nivel con una banda sonora que dominó las listas musicales.

La película, disponible en Netflix, gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que luchan en secreto contra demonios que amenazan a sus admiradores.

La historia muestra su enfrentamiento con The Saja Boys, un grupo rival que oculta su verdadera identidad demoníaca.

Desde su estreno el 20 de junio, la banda sonora logró posicionar cuatro temas simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100, algo inédito en la historia de este tipo de producciones. También se mantuvo en el segundo lugar del Billboard 200 durante la semana del 23 de agosto y superó las 3.000 millones de reproducciones globales.

La música se integró desde el inicio en la narrativa y fue creada por reconocidos productores como TEDDY, Lindgren, Stephen Kirk, Jenna Andrews e Ian Eisendrath, quien también fungió como productor musical ejecutivo.

Es la primera banda sonora con cuatro canciones Top 10 simultáneas en el Billboard Hot 100. (Netflix/Netflix)

Las canciones que dan vida a la historia

How It’s Done: abre la película con una fusión explosiva de pop y rap. Los productores se inspiraron en West Side Story para construir un tema que introduce a las tres protagonistas.

Golden: representa la canción de deseo y propósito. A través de ella, Rumi revela su lucha interna y su miedo a ser diferente por tener marcas demoníacas en su cuerpo. Este tema refleja su anhelo por liberarse y encontrar su identidad.

Soda Pop: presenta a The Saja Boys, quienes se muestran como una típica banda de K-pop. Sin embargo, la letra encierra un doble sentido que revela sus intenciones siniestras: se alimentan de almas humanas.

“Son los demonios los que son malvados, pero deciden hacerse pasar por un grupo de chicos de K-pop y ser simplemente las personas más atractivas, inocentes y encantadoras que jamás se hayan visto interpretando una canción de K-pop”, explicó Eisendrath una productora a Tudum de Netflix.

Takedown: es el himno de venganza de las protagonistas. En el estudio, Rumi intenta suavizar su letra por temor a su propia identidad. Sin embargo, sus compañeras, bajo el control demoníaco, deciden cantarla tal cual, desencadenando un momento crucial en la película.

Free: retrata la conexión entre Rumi y otro personaje que también carga con un conflicto interno. Ambos sueñan con ser libres y unir sus fuerzas para erradicar lo que llevan dentro. La canción transmite esperanza.

Your Idol: revela sin máscaras a los Saja Boys. Este tema oscuro y potente llega en el clímax de la historia, cuando estos demonios musicales declaran abiertamente su dominio sobre sus fans.

What It Sounds Like: es la declaración final de Rumi. Decide derribar la barrera entre humanos y demonios y cantar con su voz real.

La película también incluye una versión especial de Takedown interpretada por Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, del grupo TWICE.