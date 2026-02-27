Legendario comentarista mexicano fallece a los 79 años

El automovilismo mexicano perdió una de sus voces más queridas. Marco Tolama, 'El Charro Volador', falleció a los 79 años.

El automovilismo y el periodismo deportivo en México despidieron este jueves 26 de febrero a una de sus voces más emblemáticas. El comentarista Marco Tolama falleció a los 79 años, acompañado de su familia, tras varias semanas hospitalizado.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde sus seres queridos compartieron un mensaje de despedida en el que lo recordaron como un hombre apasionado por su deporte y querido por la afición durante más de cuatro décadas.

En el comunicado, la familia destacó que Tolama vivió con intensidad su amor por el automovilismo y partió rodeado del cariño de su esposa Araceli, sus hijos Jimena y Marco, así como de amigos y seguidores que lo acompañaron a lo largo de sus 40 años de trayectoria.

El mensaje cerró con una frase que resume su legado: “Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda”.

Medios especializados informaron que el periodista permaneció hospitalizado en las últimas semanas e incluso su familia inició una campaña para apoyar con los gastos médicos, luego de que su cuadro respiratorio se agravara y lo llevara a terapia intensiva.

De piloto a referente del micrófono

Marco Antonio Tolama nació el 21 de setiembre de 1946. Antes de tomar el micrófono, fue piloto profesional de automovilismo. En las pistas se ganó el apodo de “El Charro Volador”, compitiendo en categorías de Estados Unidos, Canadá y Europa durante la década de los setenta, una época complicada para los pilotos mexicanos debido a la falta de patrocinios.

Aunque las limitaciones económicas le impidieron llegar a las máximas categorías internacionales, Tolama siempre se mostró satisfecho con su carrera al volante y con haber representado a México en escenarios extranjeros.

Esa experiencia, unida a su disciplina y conocimiento técnico, se convertiría más tarde en la base de su estilo como analista del deporte motor.

Su salto al periodismo deportivo ocurrió cuando José Ramón Fernández lo invitó a sumarse a Canal 13, en los años de Imevisión, con la misión de tener a un expiloto capaz de explicar con rigor lo que ocurría en la Fórmula 1.

Durante más de 40 años, Marco Tolama llevó la emoción de la Fórmula 1 a millones de hogares. (Tomada de redes sociales)

A partir de entonces, Tolama inició una carrera televisiva que se prolongó por más de 25 años, primero en Imevisión y luego en TV Azteca, donde se consolidó como uno de los primeros y más respetados especialistas en automovilismo de la televisión mexicana.

En programas emblemáticos como DeporTV y Los Protagonistas, se convirtió en el rostro —y, sobre todo, en la voz de las transmisiones de Fórmula 1, además de cubrir series como IndyCar, CART y Nascar para la audiencia latinoamericana.

Su estilo combinaba un conocimiento técnico minucioso con una claridad pedagógica poco común: lograba traducir reglamentos, estrategias y detalles de ingeniería en explicaciones comprensibles para un público que, en muchos casos, se acercaba por primera vez al automovilismo internacional.