Le pidió matrimonio en un volcán de Guatemala y segundos después ocurrió una erupción: vea el video

Un hombre pidió casamiento en un volcán y este hizo erupción justo en ese momento. El hecho sorprendió a todos y se viralizó en TikTok.

Una propuesta de matrimonio en el volcán Acatenango, en Guatemala, se volvió viral por un hecho que nadie anticipó. Mientras un hombre se arrodillaba frente a su pareja para entregarle un anillo de compromiso, el coloso entró en erupción, generando asombro entre los presentes.

El hecho quedó grabado en un video de 57 segundos que fue difundido en la red social TikTok. Las imágenes mostraron el ascenso de la pareja por la ladera del volcán. En un momento, el hombre pidió tomarse una fotografía. Cuando su pareja se distrajo, él aprovechó para sacar el anillo y hacer la pregunta clave.

Mientras las personas alrededor reaccionaban con emoción, el volcán se activó en ese instante y lanzó material incandescente, lo que elevó la sorpresa general. La erupción volcánica ocurrió justo cuando el hombre hizo la propuesta, lo que intensificó el impacto del momento.

La creadora de contenido Malexa fue quien compartió el video en sus redes. En la grabación se apreció también una segunda erupción, ocurrida horas después, que dejó sin palabras a quienes estaban en la zona.

El contenido acumuló más de 435.000 visualizaciones y generó comentarios diversos. Algunos usuarios elogiaron la propuesta como una de las más impactantes que habían visto. Otros pusieron en duda la reacción de la novia, al considerar que no lucía convencida.

El volcán Acatenango se ubica entre los municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez, y alcanza los 3.976 metros sobre el nivel del mar. El ascenso a su cima puede durar entre cinco y nueve horas. La página oficial del sitio advierte que se trata de un recorrido de alta exigencia, aunque puede completarse con buena preparación física y mental.

