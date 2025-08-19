Viva

Le pidió matrimonio en un volcán de Guatemala y segundos después ocurrió una erupción: vea el video

El volcán Acatenango entró en erupción justo cuando un hombre pidió matrimonio, en un evento que sorprendió a turistas y usuarios en redes

Por La Nación / Argentina / GDA
Un hombre pidió casamiento en un volcán y este hizo erupción justo en ese momento. El hecho sorprendió a todos y se viralizó en TikTok.
Un hombre pidió casamiento en un volcán y este hizo erupción justo en ese momento. El hecho sorprendió a todos y se viralizó en TikTok. (TikTok/@missmalexa)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

