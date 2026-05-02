Laura Pausini sorprendió a Choché Romano en pleno vuelo hacia México: ‘Mi esposa se muere’

El humorista y empresario Choché Romano tuvo un vuelo poco usual este viernes, ya que vivió una situación que cualquier fan de la cantante italiana Laura Pausini hubiera deseado experimentar durante un viaje internacional.
El humorista y empresario Choché Romano tuvo un vuelo poco usual este viernes, ya que vivió una situación que cualquier fan de la cantante italiana Laura Pausini hubiera deseado experimentar durante un viaje internacional.
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