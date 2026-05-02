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Laura Pausini sorprendió a Choché Romano en pleno vuelo hacia México: ‘Mi esposa se muere’

El presentador vio a la artista pocas horas después de su exitosa presentación en el Estadio Nacional

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Por Fiorella Montoya

El humorista y empresario Choché Romano tuvo un vuelo poco usual este viernes, ya que vivió una situación que cualquier fan de la cantante italiana Laura Pausini hubiera deseado experimentar durante un viaje internacional.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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