Laura Pausini sorprendió a Choché Romano en pleno vuelo hacia México: ‘Mi esposa se muere’

El humorista y empresario Choché Romano tuvo un vuelo poco usual este viernes, ya que vivió una situación que cualquier fan de la cantante italiana Laura Pausini hubiera deseado experimentar durante un viaje internacional.

El encuentro ocurrió de manera inesperada mientras ambos se dirigían desde Costa Rica hacia México, poco después de que la artista concluyera su agenda en territorio nacional.

La artista y Romano se toparon en la misma aeronave, lo que generó un dilema inmediato para el costarricense. “Voy detrás de Laura Pausini; si Ash (su esposa) viniera aquí conmigo se muere... se ve que está muy cansada, pero mi esposa es muy fan”, publicó en sus redes sociales personales.

En dicha plataforma, el creador de contenido consultó a sus seguidores sobre qué acción debía tomar ante la presencia de la estrella internacional.

Al final tomó la decisión y le pidió una fotografía a la intérprete, quien se había presentado pocas horas antes en el Estadio Nacional.

Romano relató que, a pesar del agotamiento físico de la cantante tras el espectáculo, ella accedió a tomarse una fotografía.

Choché Romano tuvo un encuentro con Laura Pausini en un vuelo. (Instagram/Instagram)

Adivinen: “Con mi nueva mejor amiga y vecina de asiento en el vuelo”, escribió el humorista en la descripción de la imagen, en la que Pausini aparece sonriente.

La publicación no pasó inadvertida y generó varios comentarios. Incluso, el presentador mexicano Adal Ramones les dejó un mensaje de afecto a ambos: “¡Amigo! ¡Wow! Ambos son de lo mejor de la vida”, redactó el comunicador en la sección de comentarios del posteo.