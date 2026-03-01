Figura de Teletica confiesa lo que ‘no soporta’ de la paternidad y más de uno podría entenderlo

El comediante y presentador de televisión Choché Romano dio a conocer su parte menos favorita de ser padre. La explicación llegó luego de una consulta de uno de sus seguidores en Instagram.

“Les voy a confesar algo que nunca le he contado a nadie. Yo amo ser papá, amo a mis nenas, estoy viviendo un sueño hecho realidad, pero no soporto y batallo con los embarrijos”, afirmó el padre de dos niñas.

Romano está casado con Ashley García, quien, según confesó el presentador, se burla constantemente de él por esta situación. Además, dio ejemplos de las situaciones que no le gustan mucho de la paternidad.

“Yo no sé ni qué siento cuando veo a Olivia embarrada de natilla hasta el cuello o con los macarrones, o a Leah chorreándole un helado. No lo soporto”, dijo en su video.

Las hijas de Choché y Ash tienen cinco y casi un año de nacidas, y él, constantemente, cuenta las aventuras que comparte con cada una de ellas, desde sus vivencias diarias hasta sus principales aprendizajes, sin dejar de lado el humor que tiene por costumbre.