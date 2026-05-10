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Laura Fernández tuvo un encuentro con Sheynnis Palacios: ¿Qué le dijo la presidenta de Costa Rica a la Miss Universo?

La mandataria tica y la reina de belleza nicaragüense sostuvieron una amena conversación

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Por Jessica Rojas Ch.
Laura Fernández Sheynnis Palacios
El video donde se ve a Laura Fernández y a Sheynnis Palacios conversando se ha viralizado en las últimas horas. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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