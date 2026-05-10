Laura Fernández tuvo un encuentro con Sheynnis Palacios: ¿Qué le dijo la presidenta de Costa Rica a la Miss Universo?

El video donde se ve a Laura Fernández y a Sheynnis Palacios conversando se ha viralizado en las últimas horas.

Laura Fernández, presidenta de la República, sostuvo un breve pero ameno encuentro con la nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. La conversación se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, principalmente por las palabras que le brindó la costarricense a la reina de belleza.

Perfiles en Instagram y en Facebook han compartido el momento; sin embargo, no se especifica dónde y cuándo sucedió. Lo que ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales son las palabras que la presidenta le manifestó a la modelo.

“La admiro muchísimo. Le deseo lo mejor. Cuando vimos el certamen, lo vimos en nuestra casa con varios amigos del Gobierno. Yo lloraba, varios llorábamos. Fue una alegría”, expresó Fernández sobre el día en que Palacios hizo historia al ser la primera nicaragüense en coronarse como la mujer más bella del mundo.

Mientras escuchaba a la presidenta, Sheynnis la tenía tomada de la mano, sonreía amablemente y con sus expresiones manifestó agradecimiento por las palabras.

Vea a continuación el video que circula en redes sociales: