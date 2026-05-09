El País

Lo que no se vio del traspaso de poderes de Laura Fernández: Marfil, Tapón, un sol que convocó a la Cruz Roja y versos unificadores a prueba de abucheos

Este viernes 8 de mayo, Laura Fernández inició su mandato presidencial ante decenas de miles de ciudadanos que le depositaron su confianza para liderar el país. Así fue su primer día como presidenta de Costa Rica.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
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Laura Fernández dio su primer discurso como presidenta de Costa Rica al mediodía del viernes 8 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Traspaso de poderesLaura FernándezToma de posesiónRodrigo Chaves
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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