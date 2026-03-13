Una Miss Universo de fiesta en Costa Rica: Sheynnis Palacios mostró lo bien que la pasa en suelo tico (video)

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, está en Costa Rica y no perdió el tiempo para salir a disfrutar de una fiesta nocturna en suelo tico.

Este sábado 14 de marzo se realizará la primera fecha del festival Picnic en Pedregal y, como parte de los invitados especiales de la producción, la nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, estará en la fiesta de la música.

La propia reina de belleza lo había confirmado y, además, mostró en sus redes sociales que ya está en Costa Rica y que, desde que llegó, disfruta del ambiente tico y la fiesta.

Sheynnis publicó en sus historias de Instagram que viajó a suelo costarricense este jueves 12 de marzo y, apenas llegó, aprovechó bien el tiempo para salir con sus amigos a disfrutar bailando.

Sheynnis Palacios se enfiestó en Costa Rica

Además, según se ve en sus publicaciones, se instaló en un lugar ubicado en Santa Ana.

Este sábado, el festival Picnic presentará en sus conciertos a Shel Dixon, Jerry Di, Kapo, Yandel, Young Miko, Ozuna, Maná, Rising Sound, Fuerza Dread, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Original Koffee, Tyga, Diego C, 4BES, Khriztian GC, Aria Vega, Jessi G, De La Rose, Lasso, Tokischa, Rels B, Kybba, Haylock, Bombocat, Vero Luna y Bombocat.