Viva

Una Miss Universo de fiesta en Costa Rica: Sheynnis Palacios mostró lo bien que la pasa en suelo tico (video)

La nicaragüense es invitada especial de la primera jornada del festival Picnic, que se celebra este sábado 14 de marzo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
Sheynnis Palacios
Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, está en Costa Rica y no perdió el tiempo para salir a disfrutar de una fiesta nocturna en suelo tico. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sheynnis Palacios
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.