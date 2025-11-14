Viva

Latin Grammy 2025: postales de una noche en la que Bad Bunny reinó

Este jueves 13 de noviembre se entregaron los premios que reconocen lo mejor de la música latinoamericana. Raphael fue reconocido como Persona del Año

Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Bad Bunny ganó cinco Latin Grammy 2025. El artista puertorriqueño se hizo con los premios a mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana, mejor interpretación urbana, mejor canción urbana y mejor interpretación reguetón. (AFP)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

