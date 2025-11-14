Latin Grammy 2025: postales de una noche en la que Bad Bunny reinó

Bad Bunny ganó cinco Latin Grammy 2025. El artista puertorriqueño se hizo con los premios a mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana, mejor interpretación urbana, mejor canción urbana y mejor interpretación reguetón.

Como es costumbre, los premios Latin Grammy brillaron en su gran noche. Este jueves 13 de noviembre se entregaron los galardones a lo mejor de la música latinoamericana, con Bad Bunny y el dúo Ca7riel y Paco Amoroso arrasando con los gramófonos.

Tanto el puertorriqueño como los argentinos se hicieron con cinco premios. Bad Bunny alcanzó uno de los máximos galardones: mejor álbum del año, gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS; mientras que los sudamericanos sorprendieron al ser su primera aparición en la ceremonia, luciéndose tanto por los premios conquistados como con su espectáculo.

El español Raphael fue homenajeado como Persona del Año. Recibió el reconocimiento de manos de otros dos grandes de la música latina: Gloria Estefan y Marco Antonio Solís.

Costa Rica también brilló en la gala, gracias a la presencia de la cantautora Debi Nova, quien además de su paso por la alfombra roja, también destacó como presentadora de tres galardones en la premier. Hay que destacar que la tica llegó a Las Vegas como una de las nominadas.

La noche estuvo llena de sorpresas, como la premiación a Alejandro Sanz en la categoría mejor grabación del año por Palmeras en el jardín.

“Benito, te lo he robado, perdóname”, dijo el español al recibir su galardón, en referencia a que competía contra Bad Bunny en el apartado.

El triunfo de la colombiana Karol G en el apartado de mejor canción del año por Si antes te hubiera conocido, también llamó la atención del público.

Por su parte, la anhelada estatuilla a mejor artista revelación fue para Paloma Morphy, voz emergente del pop mexicano.

La gala, que fue conducida por los cantantes Maluma y Roselyn Sánchez, regresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, luego de un intervalo de dos años por España y Miami.

A continuación les presentamos algunas fotos que dejó la noche de los Premios Latin Grammy 2025.

La leyenda española Raphael fue reconocido como Persona del Año de los Latin Grammy. El reconocimiento lo recibió de manos de Gloria Estefan y Marco Antonio Solís. Este homenaje responde a la vasta trayectoria de más de 60 años en la música y a su aporte al arte latinoamericano. (AFP)

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron por primera vez a los Latin Grammy. Los artistas recibieron cinco premios de las 10 categorías a las que estaban nominados. (AFP)

Gloria Estefan se sumó a los shows musicales del Latin Grammy 2025. La artista recibió el premio a mejor álbum tropical por su disco 'Raíces'; este significa el cuarto galardón que recibe en su carrera. (AFP)

Los Tigres del Norte demostraron su poderío en el escenario de los Latin Grammy 2025. Además de su presentación ganaron dos premios. (AFP)

La costarricense Debi Nova no solo brilló en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, ella llegó como nominada a los galardones por la canción 'Tu manera de amar', del disco 'Todo puede convertirse en canción'. (AFP)

Uno de los momentos más icónicos de los Latin Grammy 2025 fue el show que ofreció la venezolana Elena Rose. (AFP)