Debi Nova entregó tres premios en los Latin Grammy 2025 (vea el momento)

Debi Nova y el español Kiki Morente presentaron tres premios en la premier de los Latin Grammy 2025.

La cantautora costarricense Debi Nova brilló la tarde de este jueves 13 de noviembre en la premier de los Latin Grammy 2025, un escenario que no le es para nada ajeno, ya que en años anteriores ha fungido como presentadora y hasta ha sido parte del show musical de la ceremonia.

Debi, en compañía del cantaor de flamenco español Kiki Morente, fueron los encargados de entregar tres de los premios que se presentan en la cita previa a la gala principal de los premios a lo mejor de la música latina.

En primer lugar, Debi le entregó el gramófono a Vicente García, ganador a mejor álbum tropical contemporáneo. Luego hizo lo mismo con Eddy Herrera en la categoría de mejor álbum merengue bachata, y también con CA7RIEL & Paco Amoroso, en la rama de mejor video musical versión corta.

Previo a que Debi saliera al escenario del Latin Grammy, fue presentada como “una cantautora que combina raíces y modernidad”.

Nova está nominada en la categoría mejor canción pop/rock por el tema Tu manera de amar, del disco Todo puede convertirse en canción.