Viva

Debi Nova entregó tres premios en los Latin Grammy 2025 (vea el momento)

La artista costarricense está nominada en una categoría de los populares galardones, que se entregan a lo mejor de la música latina

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Debi Nova en los Latin Grammy
Debi Nova y el español Kiki Morente presentaron tres premios en la premier de los Latin Grammy 2025. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debi NovaLatin Grammy 2025Latin Grammy
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.