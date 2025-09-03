Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel sorprenden al aparecer con un bebé y despiertan sospechas

Abby y Brittany Hensel reaparecieron públicamente con un bebé y generaron incertidumbre sobre una posible maternidad o adopción.

Las hermanas siamesas Abby y Brittany Hensel, conocidas por su participación en programas de televisión en Estados Unidos, reaparecieron públicamente al ser fotografiadas con un bebé. Las imágenes provocaron dudas y comentarios en redes sociales sobre una posible maternidad.

El primer avistamiento ocurrió el 14 de agosto en un estacionamiento en Arden Hills, Minnesota. Desde esa fecha, el sitio TMZ divulgó varias fotografías adicionales en las que ambas aparecían cargando un bebé en un asiento portátil, también conocido como bebé confort.

En respuesta a la atención mediática, las hermanas publicaron un video en su cuenta de TikTok. El material reunía las imágenes tomadas por los paparazzi. Como fondo musical eligieron el tema Nuthin’ but a ‘G’ Thang del rapero Dr. Dre. En la descripción del video escribieron únicamente la palabra “bendecidas”.

El gesto no ofreció ninguna aclaración sobre si el bebé es hijo de alguna de ellas, si lo adoptaron o si simplemente cuidan del menor. A pesar del silencio, cientos de personas dejaron preguntas en la sección de comentarios, solicitando explicaciones.

Las hermanas, de 35 años, trabajan como docentes en una escuela infantil de Minnesota. Ambas alcanzaron la fama tras una entrevista en 1996 con Oprah Winfrey, y posteriormente protagonizaron el reality show Abby & Brittany, una serie de ocho episodios centrada en su vida cotidiana.

En marzo del año pasado, se confirmó que Abby contrajo matrimonio en 2021 con Josh Bowling, enfermero y exmilitar.

Pese a la atención generada por las imágenes, las hermanas no ofrecieron declaraciones adicionales ni detalles sobre la presencia del bebé en sus vidas.

