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‘La resurrección de Cristo’: vea la primera imagen de la película de Mel Gibson

El director también reveló la fecha de estreno del largometraje, que es la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

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Por Jessica Rojas Ch.
En 'La Pasión de Cristo' del 2004 el actor Jim Caviezel protagonizó el filme como Jesús, el director fue Mel Gibson.
En 'La Pasión de Cristo', filme del 2004, el actor Jim Caviezel encarnó a Jesús; el director fue Mel Gibson. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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