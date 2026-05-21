‘La resurrección de Cristo’: vea la primera imagen de la película de Mel Gibson

En 'La Pasión de Cristo', filme del 2004, el actor Jim Caviezel encarnó a Jesús; el director fue Mel Gibson.

Muchos han esperado el regreso de Mel Gibson como director de cine y ya tienen un pequeño adelanto de lo que será la película La resurrección de Cristo. El artista dio a conocer la primera imagen de cómo se verá la nueva cinta, que narra los días posteriores a la muerte de Jesús.

El filme es protagonizado por Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, quienes interpretarán a Jesús y María Magdalena, destacó en una publicación el medio Infobae.

En la fotografía, publicada en redes sociales, se ve a Jesús caminando por una montaña seguido por varias personas.

“Esta película representa una parte fundamental de mi trayectoria profesional y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años: contar la que considero la historia más importante de la historia de la humanidad", expresó Gibson en un comunicado de prensa difundido por Infobae.

Además de la imagen, Gibson también confirmó que La resurrección de Cristo se presentará en dos entregas. La primera se publicará el 26 de marzo del 2027; la segunda se podrá ver el 25 de mayo del 2028.