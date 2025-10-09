Mel Gibson elegirá a un nuevo Jesús para la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

Actualmente, la película de 'La Pasión de Cristo: Resurrección' se encuentra en producción. Su estreno está planificado para febrero del 2024.

La secuela de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, se prepara para iniciar su rodaje en Roma, pero sin el reparto original que protagonizó la exitosa cinta de 2004.

Jim Caviezel, quien encarnó a Jesús en la primera entrega, no retomará el papel. Tampoco volverá Monica Bellucci como María Magdalena, según informaron personas vinculadas con el proyecto al sitio Page Six.

La producción dividirá el nuevo filme en dos partes, con estreno previsto para el año 2027. Actualmente, el equipo se encuentra en proceso de casting en Roma, en busca del nuevo protagonista.

Fuentes internas indicaron que el paso del tiempo fue un factor determinante para no contar con el elenco original. Afirmaron que la diferencia de más de 20 años entre ambas películas generó múltiples complicaciones.

Mencionaron que el equipo de producción evaluó opciones tecnológicas y ajustes de programación, pero decidieron avanzar con un nuevo reparto.

La pasión de Cristo, de Mel Gibson. (Foto: Difusión, El Comercio)

Además, señalaron que la preproducción del proyecto inició hace varios meses y ya enfrentó tensiones internas relacionadas con decisiones creativas y técnicas.

Uno de los mayores obstáculos para concretar esta secuela fue la trayectoria pública de Mel Gibson. A lo largo de los años, el actor y director enfrentó controversias legales y mediáticas, incluyendo un arresto por conducir bajo efectos del alcohol y declaraciones consideradas antisemitas y homofóbicas.

Estos hechos provocaron su exclusión de importantes estudios de Hollywood y su salida de la agencia WME, una de las más influyentes del medio.

A pesar de estos contratiempos, el impacto comercial de la primera película sigue siendo un referente. La Pasión de Cristo se produjo con un presupuesto de $30 millones y logró recaudar $610 millones en taquilla a nivel mundial, lo que la convierte en una de las producciones más rentables de la historia del cine.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.