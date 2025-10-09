Viva

Mel Gibson elegirá a un nuevo Jesús para la secuela de ‘La Pasión de Cristo’

Mel Gibson prepara el regreso de ‘La Pasión de Cristo’, pero con un cambio inesperado: el protagonista ya no será el mismo. ¿Quién interpretará ahora a Jesús?

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Actualmente, la película de 'La Pasión de Cristo: Resurrección' se encuentra en producción. Su estreno está planificado para febrero del 2024.
Actualmente, la película de 'La Pasión de Cristo: Resurrección' se encuentra en producción. Su estreno está planificado para febrero del 2024. (IMDb)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLa Pasión de CristoMel GibsonJim CaviezelMonica Bellucci
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.