La relación secreta entre Ben Affleck y Jennifer Garner: lo que ocultan tras su divorcio

Garner y Affleck mantienen una relación íntima con reglas claras, sin intención de retomar su matrimonio, según medios estadounidenses.

El actor Ben Affleck y la actriz Jennifer Garner mantienen una relación íntima no convencional, a pesar de estar divorciados desde 2018. Así lo reveló una reciente publicación del medio especializado Radar Online, basada en fuentes cercanas al círculo de ambas celebridades.

La nota afirma que Garner impuso reglas inflexibles para sostener esta cercanía con su exmarido. Entre las condiciones más relevantes figuran la prohibición de pasar la noche juntos, evitar citas románticas y no hablar sobre el futuro de esta dinámica.

Según el mismo reporte, esta situación habría generado tensiones en la relación de la actriz con su actual pareja, el empresario John Miller, con quien mantiene un noviazgo desde hace varios años.

Relación con historia compartida

Garner y Affleck se conocieron en 2001 durante el rodaje de Pearl Harbor, trabajaron juntos en Daredevil (2003) y se casaron en 2005. La pareja anunció su separación en 2015 y firmó el divorcio en 2018. Tienen tres hijos: Violet (19 años), Seraphina (16) y Samuel (13).

A pesar de la separación, ambos fueron vistos en múltiples ocasiones compartiendo tiempo en público, especialmente en Los Ángeles, lo que siempre fue interpretado como una coparentalidad amistosa. No obstante, fuentes del sitio afirman que recientemente esa relación tomó un giro más íntimo, aunque sin intención de reavivar el vínculo amoroso formal.

Una persona cercana a Garner explicó que la actriz y Affleck comparten una “conexión emocional profunda”, derivada de años de convivencia, apoyo mutuo y desafíos como la lucha contra adicciones y el proceso de divorcio.

Garner habría comunicado con franqueza las líneas que no deben cruzar, para evitar malentendidos. Según las fuentes, Affleck aceptó sin objeciones estos términos. La misma fuente destacó que el actor mantiene un alto nivel de respeto hacia la actriz, a quien considera una de las personas más importantes de su vida.

Este tipo de arreglo permitiría a ambos conservar el lazo emocional sin confundirlo con lo que fue su matrimonio. La relación se sostiene, según el medio, por el entendimiento mutuo y no por un deseo de retomar una vida de pareja.

Los representantes de Ben Affleck y Jennifer Garner no han emitido comentarios sobre esta información.

Actualmente, Affleck participa en la promoción del largometraje El beso de la mujer araña (2025), una producción suya protagonizada por Jennifer Lopez, su también exesposa. Affleck y Lopez retomaron su relación en 2021, se casaron en 2022 y firmaron su divorcio en 2025.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.