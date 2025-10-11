Ben Affleck enfrenta difícil momento tras enterarse de los planes de boda de Jennifer Garner

Medios aseguran que Ben Affleck no tomó bien el compromiso de Jennifer Garner con su pareja actual, a quien conoció tras su divorcio en 2018.

Ben Affleck vive un momento complicado tras enterarse de que su exesposa, Jennifer Garner, planea casarse con su actual pareja, el empresario John Miller, según informó el sitio Radar Online.

El medio estadounidense señaló que la noticia afectó emocionalmente al protagonista de Gone Girl, quien estaría teniendo dificultades para aceptar el avance en la relación de Garner, con quien compartió más de una década de matrimonio.

Ambos actores se conocieron en el año 2000 durante el rodaje de la película Pearl Harbor y se casaron en 2005. Su divorcio se oficializó en 2018. Durante su matrimonio, tuvieron tres hijos: Violet (19 años), Fin (16 años) y Samuel (13 años).

Desde 2018, Garner mantiene una relación con Miller, quien según allegados habría sido un apoyo emocional clave para que la actriz superara el quiebre con Affleck.

Personas cercanas a la expareja aseguraron al medio que el actor quedó “arrasado” al saber que su exesposa está organizando su boda con discreción y sin llamar la atención pública. También señalaron que Garner se siente más feliz que nunca y considera a Miller como la persona ideal en su vida.

El empresario ha sido descrito como alguien estable y atento, y su presencia ha traído una sensación de paz a la vida de Garner, algo que, según las mismas fuentes, no había experimentado antes.

Affleck, quien ha mantenido una relación cordial con su exesposa para cuidar a sus hijos, reforzó el vínculo con ella tras su separación de Jennifer Lopez en marzo del año pasado. Desde entonces, surgieron rumores sobre una posible reconciliación entre los actores, aunque Garner permaneció comprometida con su relación actual.

Personas cercanas al entorno del actor señalaron que la ruptura con Garner ha sido su mayor arrepentimiento, y que aceptar que ella ha seguido adelante con su vida le resulta profundamente doloroso.

Hasta el momento, Garner no ha confirmado públicamente un compromiso, pero fue vista recientemente luciendo un anillo nuevo en su mano izquierda.

De acuerdo con la fuente citada por el medio, Affleck ha decidido enfocarse en sus hijos y encontrar consuelo en el hecho de que Garner ha alcanzado un estado de tranquilidad, aunque él no forme parte de ese escenario.

