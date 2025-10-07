Lo que Ben Affleck le dijo a Jennifer Lopez frente a todos en el estreno de la película que podría llevarla al Óscar

Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencontraron públicamente en el estreno de “El beso de la mujer araña” en Nueva York.

En la alfombra roja, Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron un abrazo, intercambiaron palabras al oído y fueron fotografiados juntos, pese a haberse divorciado en enero anterior.

La protagonista del filme es Jennifer Lopez, quien interpreta al personaje central de esta historia, originalmente encarnado por la actriz brasileña Sônia Braga en la versión de 1985. La película fue dirigida por Bill Condon y producida por Ben Affleck y Matt Damon.

En el evento, Ben Affleck ofreció un discurso en el que elogió a Jennifer Lopez, a quien calificó como una artista “increíble”. También destacó la dirección de Bill Condon, al asegurar que su trabajo fue “maravilloso”.

Como productor, explicó que su objetivo fue impulsar proyectos que contaran con talento destacado y contenido poderoso. Dijo que con esta película lograron cumplir esa meta.

Jennifer Lopez también tomó la palabra antes de la proyección y agradeció a su exesposo por su papel en la creación de la cinta. Indicó que El beso de la mujer araña no habría sido posible sin el respaldo de Ben Affleck.

La relación entre ambos artistas comenzó a inicios de la década de 2000. Se comprometieron en 2002, cancelaron su boda en 2004 y permanecieron como amigos. Retomaron su relación en 2021, se casaron en julio de 2022, y se separaron nuevamente en 2024. El divorcio se formalizó en enero de este año.

La historia de El beso de la mujer araña se basa en la novela del escritor argentino Manuel Puig. La adaptación cinematográfica más conocida fue dirigida por Héctor Babenco en 1985 y otorgó el Óscar a Mejor Actor a William Hurt.

Además, recibió nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

En esa versión también participaron Raúl Júlia y actores brasileños como José Lewgoy, Milton Gonçalves, Fernando Torres y Nuno Leal Maia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.